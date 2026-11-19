U BiH se od sredine dana očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, povremeno uz jak vjetar.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U prvom dijelu dana biće oblačno, promjenljivo i uglavnom suvo, a kasnije poslije podne i uveče će se od sjeverozapada preko sjevera (šira regija oko rijeke Save) premještati jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom uz jak do olujni vjetar.

Tokom noći padavine prestaju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 do 21, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će tokom jutra biti slab do umjeren, zatim jak južnih smjerova, u prvom dijelu dana najjači u Hercegovini, a uveče na sjeveru prolazno jak do olujni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica jedan, Sokolac četiri, Prijedor i Novi Grad pet, Foča, Tuzla, Zenica i Šipovo šest, Banjaluka, Doboj i Gacko sedam, Zvornik, Sarajevo, Čemerno i Srebrenica osam, Bijeljina i Višegrad devet, Mrkonjić Grad 10, Mostar 11, Trebinje 12 i Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina jutros je registrovano u Bijeljini 20 litara po metru kvadratnom, Srpcu 19, Gacku 16, Čemernu 15, Prijedoru 13 litara.

Upozorenje na jak vjetar, u Hercegovini i do 100 km/h

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas u Srpskoj duvati jak do olujni vjetar, uz udare i do 100 kilometara čas.

U Hercegovini će od sredine dana jačati jugozapadni i južni vjetar uz udare od 40 do 80, ponegdje i do 100 kilometara na čas, a upozorenje je izdato za period od 14.00 časova do ponoći.

Kasnije poslije podne i uveče, od 17.00 časova do ponoći, od sjeverozapada, preko sjevera ka istoku jak do olujni vjetar brzo će se premještati uz pljuskove, a očekuju se udari od 40 do 90 kilometara na čas.

Do ponoći vjetar slabi i prestaje.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su pretežno mokri i vlažni, a u kotlinama je mjestimično smanjena vidljivost.

U brdsko-planinskim predjelima je povećana opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Stari granični prelaz Gradiška je otvoren za putnička vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Srna/Mondo)