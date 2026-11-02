Akcija banjalučke policije: Zbog pijanstva za vikend iz saobraćaja isključena 123 vozača, uhapšeno 15

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka tokom vikenda su zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključili 123 vozača, od kojih je 15 uhapšeno. U odvojenim saobraćajnim nezgodama uhapšena su još tri pijana vozača, među kojima je jedan udario pješaka.

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"Tokom pojačane kontrole alkotestirana su 2.583 učesnika u saobraćaju, a zbog nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisana su 123 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Kada je u pitanju nivo pijanstva, 66 vozača sankcionisano je zbog količine od 0,31 do 0,80 promila, dok je njih 39 imalo od 0,81 do 1,50 g/kg.

"U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 15 vozača, koji su lišeni slobode zbog utvrđene količine alkohola preko 1,5 g/kg, od čega je kod šest vozača utvrđena količina preko dva promila", ističe se u policijskom izvještaju, te dodaje da su dva vozača odbila alkotestiranje, a među kažnjenima je i jedan "mladi vozač".

Vikend na ulicama obilježili su i udesi koje su izazvali pijani vozači.

"Tokom vikenda lišena su slobode tri vozača koja su upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola učestvovala u saobraćajnim nezgodama", pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

U Kotor Varošu je 1. novembra uhapšen R.Đ, jer je pijan izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je povrijeđen pješak. Njemu je izmjereno 1,51 g/kg alkohola u organizmu. Neslavni rekorder saobraćajki je N.K. iz Teslića, koji je 31. oktobra u Banjaluci pijan učestvovao u udesu sa čak 2,45 promila alkohola u krvi, dok je dan kasnije u Banjaluci uhapšen i S.Š. sa 1,90 promila.

"Nakon dokumentovanja predmeta, protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci", navodi se u saopštenju.

Policija je ponovo apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, te da ne voze pijani i pod dejstvom droga, kako bi odgovornim ponašanjem zaštitili sebe i druge.