Gužve u Srpskoj: Banjaluka dobila 25.000 novih automobila, infrastruktura ne prati nagli rast

U Republici Srpskoj je za deset godina broj registrovanih automobila povećan za 138.000, dok je broj stanovnika smanjen za skoro 57.000. Zbog ovog rasta infrastruktura trpi ogroman pritisak, upozorio je Republički zavod za statistiku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2015. godine u Srpskoj je bilo 279.399 registrovanih putničkih automobila, dok je do 2025. godine taj broj porastao na 417.373. To predstavlja rast od gotovo 50 odsto u samo jednoj deceniji.

Ovaj trend se najviše osjeti u najvećim gradskim centrima. U posmatranom periodu broj vozila na ulicama Banjaluke veći je za 25.000, Bijeljine za 13.000, a Istočnog Sarajeva za 10.000. U Laktašima je zabilježen rekordan rast broja automobila od čak 63,6 odsto.

Izvor: Zavod za statistiku RS

U analizi se ukazuje na paradoksalnu situaciju u kojoj ukupan broj stanovnika opada, dok broj vozila snažno raste.

"U 2015. godini smo na 1.000 stanovnika imali 240 automobila, a u toku 2025. godine 378. U međuvremenu je broj stanovnika smanjen za 56.695 lica, dok je broj vozila povećan za 137.974", navodi se u objavi koju potpisuje Ognjen Ignjić, stručni savjetnik u Zavodu.

Izvor: Zavod za statistiku RS

Ova pojava se objašnjava modernim načinom života, gdje različite smjene na poslu i vannastavne aktivnosti djece primoravaju porodice da posjeduju po dva automobila.

Rast broja vozila prati i rast prosječne neto plate, koja je sa 831 KM iz 2015. godine skočila na 1.727 KM u septembru ove godine, što je uz priliv pristupačnijih polovnih automobila iz zemalja EU omogućilo građanima lakšu kupovinu vozila.

"Ovakav rast vrši veliki pritisak na životnu sredinu i infrastrukturu, koja se nije širila istom brzinom. Dodatnih 140 hiljada vozila u periodu od desetak godina čini da naši gradovi postaju tijesni i da smo suočeni sa nedostatkom parkinga", ističe se u analizi, uz podsjećanje da je većina saobraćajnica projektovana u prošlom vijeku.

Izvor: Zavod za statistiku RS

Statističari upozoravaju i na zabrinjavajuće projekcije za budućnost. Ukoliko se u posljednjem tromjesečju 2026. godine zadrži trenutni trend, Srpska bi već u ovoj godini mogla dostići brojku od gotovo 450.000 registrovanih vozila.

"Ukoliko bi se ova stopa rasta zadržala i u narednoj dekadi, projekcije nam govore da bi na ulicama Republike Srpske do 2035. godine moglo da bude više od 600.000 vozila", pojašnjavaju iz Republičkog zavoda za statistiku, naglašavajući da se saobraćajne, urbanističke i ekološke politike moraju hitno početi pripremati za ovaj scenario.