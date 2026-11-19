Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv muškarca J. M. koji je varao ljude kako bi mu isplatili novac obećavajući ženidbu, a lažno se predstavljao i kao zastupnik farmaceutskih kompanija.

Izvor: Policija RS

Optuženi je u junu 2024. godine u Bijeljini, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, započeo emotivnu vezu sa Ž. J. uvjeravajući je da će se vjenčati u septembru, te ju je naveo da podigne kredite od 30.000 KM i 50.000 KM, a novac je dala njemu.

On je prouzrokovao je štetu veću od 50.000 KM, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U sažetku optužnice je navedeno da je J. M. početkom 2025. godine putem Fejsbuka stupio u kontakt sa R.M. od koje je tražio slim fit tablete, te počeo da je uvjerava kako poznaje direktore farmaceutskih kuća, nudeći poslovnu saradnju, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Dovodeći je u zabludu, dao je kontakt kojem je R. M. u više navrata slala novčane iznose, vjerujući u poslovnu saradnju, a kada je roba trebalo da bude isporučena nalazio je različite izgovore.

Optuženi je pozvao R. M. u svoj stan gdje joj je pokazao pištolj i plašio, da bi dan poslije tražio od nje da uplati 1.500 evra licu V. D. kako bi, navodno, dobila svoju robu.

Nastavio je da je poziva i traži novac, te je R. M. uplatila 3.637 evra, za koliko je oštećena, a vrijeđao ju je i prijetio da će biti uhapšena, te da čuva dijete i oca.

Optuženi je početkom 2022. godine u Bijeljini telefonom nazvao lice čiji su inicijali S. D. i prikazujući mu lažne činjenice da je naveden kao saučesnik u krivičnom djelu, te od njega uzeo 5.000 KM obećavajući mu pomoć da se protiv njega ne vodi postupak.

Na teret mu se stavlja produženo krivično djelo prevara, u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti.

(Mondo)