Vlada FBiH odobrila je 3,57 miliona KM za uvezivanje radnog staža 43 radnika rudnika Kreka i Zenica koji su stekli uslove za penzionisanje.

Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je donijela dvije odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža 43 radnika rudnika u ukupnom iznosu od 3.569.886 KM.

Prvom odlukom odobreno je 320.029 KM Rudniku uglja "Kreka" iz Tuzle za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za devet radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, saopšteno je večeras iz federalne Vlade nakon telefonske sjednice.

Isplata će biti iz sredstava Rudnika uglja "Kreka".

Drugom odlukom odobreno je 3.249.857 KM Rudniku mrkog uglja "Zenica" za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 34 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje.

Isplata će biti iz sredstava Rudnika, a obezbijeđena su kreditom Svjetske banke u okviru Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH.

Za realizaciju odluka zaduženi su preduzeće "Elektroprivreda FBiH" iz Sarajeva, Rudnik uglja "Kreka" i Rudnik mrkog uglja "Zenica", te Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Poreska uprava FBiH.

Vlada FBiH usvojila je i informaciju federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu i mjerama zbrinjavanja radnika privrednog društva "Nova željezara Zenica".

Federalni zavod za zapošljavanje zadužen je da pripremi program podrške zapošljavanju bivših radnika privrednog društva "Nova željezara Zenica", prijavljenih na evidencijama nezaposlenih, kod poslodavaca sa sjedištem u FBiH koji iskažu spremnost za njihovo zapošljavanje.

Federalna Vlada donijela je i odluku kojom se utvrđuje prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2027. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju, odnosno na ukupno 32.093.801 litar godišnje.

Riječ je o Rudniku uglja "Kreka" iz Tuzle, rudnicima mrkog uglja "Đurđevik", "Kakanj", "Breza", "Zenica" i "Abid Lolić" iz Travnika-Bile, te Rudniku uglja "Gračanica" iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Rudnicima mrkog uglja "Banovići", "Rudnicima boksita" iz Širokog Brijega, "Rudnicima boksita" iz Posušja, "Rudnicima boksita" iz Jajca, "Lageru" iz Posušja, kao i rudniku "Geomet" iz Olova.