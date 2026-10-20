Vlada FBiH donijela odluku: Sanski Most, Kiseljak i Velika Kladuša postaju gradovi

Vlada FBiH utvrdila je prijedloge zakona za uspostavljanje gradova Sanski Most, Velika Kladuša i Kiseljak, koji idu u parlamentarnu proceduru.

Izvor: Youtube/dron.ba

Vlada Federacije BiH utvrdila je tri prijedloga zakona kojima se uspostavljaju gradovi Sanski Most, Velika Kladuša i Kiseljak. Prijedlozi su utvrđeni na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, a biće upućeni u dalju parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Iz Vlade FBiH naveli su da se ovim zakonima, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, uspostavljaju Grad Sanski Most, Grad Velika Kladuša i Grad Kiseljak.

Prijedlozima zakona uređuju se teritorije novih gradova, njihovi organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, donošenje statuta i privremenih statutarnih odluka, raspisivanje izbora, kao i druga pitanja važna za primjenu zakona.

Teritoriju svakog od ovih gradova činiće sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u sastavu istoimenih opština na dan stupanja zakona na snagu.

Kao razloge za donošenje zakona predlagač je, između ostalog, naveo kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe ovih sredina.

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, grad se može uspostaviti federalnim zakonom ili odlukom opštinskog vijeća opštine koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno gradsko središte sa najmanje 10.000 stanovnika. Status grada automatski imaju i opštine koje su sjedišta kantona.