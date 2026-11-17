Savez samostalnih sindikata FBiH traži da se minimalne plate određuju prema stručnoj spremi i prosječnoj neto plati, umjesto dosadašnje formule.

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Savez samostalnih sindikata u Federaciji BiH (FBiH) uputio je federalnoj Vladi inicijativu za izmjenu uredbe o metodologiji izračunavanja i usklađivanja najniže plate, te traži da se minimalne plate vežu za prosječnu neto platu u FBiH.

Sindikalci su nezadovoljni prijedlogom da se minimalac u FBiH računa po dosadašnjoj formuli, te traže da se Vlada hitno izjasni o izmjeni Uredba, jer se odluka o najnižoj plati za narednu godinu donosi najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Prema prijedlogu sindikalaca, minimalna plata za nekvalifikovane radnike iznosila bi najmanje 80 odsto prosječne neto plate u FBiH, za radnike sa srednjom stručnom spremom najmanje 90 odsto, za radnike s višom stručnom spremom najmanje 95 odsto, a za one sa visokom stručnom spremom najmanje 100 odsto prosječne neto plate.

Smatraju da bi time trajno bio riješen institut usklađivanja najniže plate po stručnoj spremi, dok bi bila obezbijeđena pravednija raspodjela dobiti iz ekonomskog rasta.

Dodaju da bi se time teret inflacije, troškova života, kao i ostalih izazova pravedno raspodijelio, a ne, kao do sada, prebacivao isključivo na radnike, dok se sve fiskalne olakšice i rekordi u poslovanju slivaju isključivo u akumulaciju kapitala.

Iz Sindikata su istakli da juče na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH nisu prihvatili prijedlog poslodavaca i federalne Vlade da ostane dosadašnja formula, jer bi, time minimalac rastao tri i po odsto, "što je uvreda i podstrek svim radnicima u FBiH da napuste ovu zemlju".