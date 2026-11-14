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Trivić: Minimalna plata treba da se određuje prema ekonomskim parametrima, a ne odlukom Vlade

Trivić: Minimalna plata treba da se određuje prema ekonomskim parametrima, a ne odlukom Vlade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Saša Trivić smatra da minimalna plata u Republici Srpskoj treba da zavisi od produktivnosti privrede i ekonomskih pokazatelja. Zalaže se i za ministarstvo ekonomije.

Saša Trivić o minimalnoj plati u Srpskoj: Iznos treba određivati prema ekonomskim parametrima Izvor: Srna

Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić smatra da iznos minimalne plate za narednu godinu treba utvrditi na osnovu produktivnosti privrede i ekonomskih pokazatelja, a ne administrativnom odlukom.

"Odluka mora biti donesena na bazi ekonomskih parametara, a ne volje poslodavaca, sindikata ili Vlade Republike Srpske", izjavio je Trivić u podkastu agencije SRNA.

Govoreći o dijalogu socijalnih partnera, Trivić je ocijenio da se razgovori odvijaju na visokom nivou i da trenutno nema nesuglasica kakve su postojale prije nekoliko godina, kada je Vlada Republike Srpske morala da određuje iznos minimalne plate.

"Mislim da je potrebno da razgovaramo i da jedni drugima pokažemo kakvo je stanje. I Sindikat razumije da kada plata visoko raste, raste i inflacija", istakao je Trivić.

On smatra i da je Republici Srpskoj potrebno posebno ministarstvo ekonomije, koje bi se bavilo planiranjem i razvojem privrede.

"Trebaju nam resursi, kvalitetni ljudi i politička volja. Da nakon toga vidimo na koju stranu da idemo i kako da razvijamo ekonomiju Republike Srpske", rekao je Trivić.

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Tagovi

Saša Trivić ekonomija plate Republika Srpska

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