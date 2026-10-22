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Jeste li osjetili u novčaniku? Statistika kaže da zarađujemo više, ali sve je skuplje

Jeste li osjetili u novčaniku? Statistika kaže da zarađujemo više, ali sve je skuplje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u septembru iznosila je 1.727 KM i bila je nominalno veća za 10,9 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

novac.jpg Izvor: Shutterstock

Prosječna bruto plata u septembru bila je 2.668 KM.

U odnosu na avgust, prosječna septembarska neto plata nominalno je bila veća za 1,9 odsto, a realno 0,9 odsto.

Septembarske cijene proizvoda i usluga u Srpskoj bile su veće za jedan odsto nego avgustovske, a za šest odsto u odnosu na septembar prošle godine.

Gorivo i maziva za automobile su u odnosu na septembar prošle godine poskupjeli 47,3 odsto.

Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u odjeljku prevoza, i to za 27 odsto, stanovanja 13 odsto, zdravstva 9,3 odsto, te restorani i hoteli za 5,3 odsto.

Rast cijena zabilježen je i u odjeljcima rekreacija i kultura za 4,3 odsto, alkoholna pića i duvan 3,2 odsto, ostali proizvodi i usluge 2,3 odsto, komunikacije 1,9 odsto, namještaj i pokućstvo 1,3 odsto, te obrazovanje za jedan odsto.

Na godišnjem nivou niže cijene zabilježene su u odjeljcima odjeća i obuća za 4,1 odsto, te hrana i bezalkoholna pića 0,5 odsto.

Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu od januara do septembra bila je manja za 6,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Septembarska industrijska proizvodnja je u poređenju sa istim mjesecom lani smanjena za 4,9 odsto, dok je u odnosu na avgust povećana za 6,1 odsto.

Broj zaposlenih u industriji u septembru bio je manji za 3,1 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, a veći za 0,7 odsto u poređenju sa avgustom.

Izvoz iz Republike Srpske u periodu od januara do septembra iznosio je 3,937 milijardi KM, što je za 0,7 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz bio 6,83 milijarde KM i veći je za 8,9 odsto, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 64,7 odsto.

Najviše robe izvezeno je u Srbiju, u vrijednosti od 735 miliona KM, i Hrvatsku za 636 miliona KM, dok je najviše je uvezeno iz Srbije u vrijednosti od 997 miliona KM i Italije za 937 miliona KM.

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