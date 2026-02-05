Ovi dani pune crnu statistiku: Kada se u Srpskoj najčešće dešavaju nesreće

Saobraćajne nesreće u Republici Srpskoj najčešće se dešavaju ponedjeljkom i petkom, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Izvor: Rokas Tenys/Shutterstock

"Na putevima u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2025. godine dogodilo se 3 736 saobraćajnih nezgoda, a tom prilikom poginulo je 32, a povrijeđeno je 870 lica. Najviše saobraćajnih nesreća dogodilo se ponedjeljkom - 588 i petkom - 599", naveli su u svojoj rubrici "Čudne stvari" u kojoj svake sedmice Republiku Srpsku predstavljaju kroz teme o kojima se manje priča i kroz podatke koje možda niste očekivali.

Zašto baš ovi dani?

Iz Zavoda za statistiku navode nekoliko razloga zbog čega se baš na ove dane u sedmici dogodi najviše saobraćajnih nezgoda. Navode da povećan broj saobraćajnih nezgoda ponedjeljkom i petkom ima različite, ali podjednako rizične uzroke.

"Dok je petak povezan sa pojačanom euforijom, žurbom i češćom upotrebom alkohola, ponedjeljak je obilježen hroničnim umorom, poremećenim ritmom sna tokom vikenda i naglim psihološkim prelazom sa odmora na radne obaveze. Vozači ponedjeljkom često voze u „autopilot režimu“, sa smanjenom pažnjom i sporijim reakcijama, uz istovremeno povećan stres i osjećaj vremenskog pritiska. Upravo ta kombinacija umora, rasijanosti i lažnog osjećaja kontrole čini ponedjeljak jednako, ako ne i više, saobraćajno rizičnim od petka", istakli su u Zavodu i poručili: "Budite oprezni svaki dan!"

(Mondo)