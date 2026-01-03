Stravični detalji nesreće u Derventi: Od siline udara automobil se bukvalno prepolovio o stub (FOTO)

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima u Derventi, ugašen je jedan mladi život, dok je još jedna osoba sa teškim povredama hitno transportovana u bolnicu.

Izvor: derventacafe.com

Podsjećamo, policijskoj stanici Derventa tragedija je prijavljena 3. januara, oko 2:00 časa iza ponoći. Do nesreće je došlo kada je putnički automobil marke "Volkswagen", iz za sada neutvrđenih razloga, sletio sa kolovoza.

Fotografija sa lica mjesta (iznad) svjedoči o silini udara. Automobil se nakon slijetanja desnom bočnom stranom zakucao u betonski stub pored puta, pri čemu je putnička kabina potpuno smrskana. Od siline kontakta, vozilo je bukvalno obavijeno oko stuba, što objašnjava tragičan ishod za osobu na suvozačevom mjestu.

Vozilom je upravljalo lice inicijala V.K, dok se na mjestu suvozača nalazilo lice inicijala D.Š. Obje osobe su sa područja grada Dervente.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.Š. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta, dok je lice inicijala V.K. zadobilo tjelesne povrede i ono je prevezeno u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci", potvrđeno je ranije iz Policijske uprave Doboj.

Prema informacijama Derventskog lista, stradao je Danijel Š. (22).