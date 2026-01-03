Tragedija u Derventi: Suvozač poginuo nakon slijetanja automobila sa puta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Derventi, život je izgubio suvozač u putničkom automobilu, dok je vozač zadobio tjelesne povrede, potvrđeno je iz PU Doboj.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijskoj stanici Derventa nesreća je prijavljena, 3. januara, oko 2:00 časa iza ponoći. Do tragedije je došlo kada je putnički automobil marke „Volkswagen“, iz za sada nepoznatih razloga, sletio sa kolovoza.

Vozilom je upravljalo lice inicijala V.K., dok se na mjestu suvozača nalazilo lice inicijala D.Š. Obije osobe su sa područja grada Dervente.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.Š. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta, dok je lice inicijala V.K. zadobilo tjelesne povrede i ono je prevezeno u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci", navodi se u saopštenju.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Derventa, pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naredio preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.