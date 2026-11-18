Vladimir Putin i Donald Tramp stigli su u Kinu gdje će prisustvovati samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Izvor: Iori Sagisawa / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putinstigao je rano jutros u kineski grad Šenžen, gdje se održava dvodnevni samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) i sastao se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Putin i Si su se sastali na marginama samita APEK-a i razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnoj situaciji.

U Šendžen je stigao i američki predsjednik Donald Tramp.

Sutra će, na marginama tog samita, biti održan trilateralni sastanak Si Đinpinga, Trampa i Putina - prvi takav susret predsjednika Kine, SAD i Rusije, za koji je Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu navelo da će uključivati razmjenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“.

Si postavio Trampa uz sebe, a Putina pored svoje žene

Nakon što su se Putin i Tramp rukovali pred Sijem na svečanom banketu, uslijedilo je poziranje za grupnu fotografiju lidera zemalja APEK-a, piše Skaj njuz i dodaje da je primjetno bilo to da je Si postavio Putina pored svoje žene, a Trampa pored sebe, rekavši predsjedniku SAD gdje da stane.

NOW - Putin goes over and greets Trump upon his arrival to APEC gala dinner. https://t.co/3qjpyONIBC — Disclose.tv (@disclosetv)November 18, 2026

Tramp i Putin se prvi put rukovali od samita na Aljasci

Tramp i Putin stigli su u Međunarodni komunikacioni centar u Šendženu, gdje se održava samit APEK-a.

Si tu organizuje svečani banket za lidere zemalja APEC.

Predsjednici SAD i Rusije su se rukovali prilikom ulaska, a ovo im je bilo prvo rukovanje od samita koji je u avgustu prošle godine održan na Aljasci, javlja Skaj njuz.



Trojica lidera su se rukovala i kratko razgovarala stojeći, što se desilo prvi put od avgusta 2025. godine.

Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm — Clash Report (@clashreport)November 18, 2026

Tramp i Putin oči u oči prije sastanka sa Sijem?

Jurij Ušakov, viši pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, kazao je da bi šef Kremlja i američki predsjednik Donald Tramp, osim što sutra imaju trilateralni sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, mogli da se sastanu i na svečanoj večeri koja se za večeras po lokalnom vremenu organizuje za lidere zemalja učesnica.

Si objasnio zašto je lično dočekao Trampa

Kineska državna novinska agencija Sinhua objavila je da je Si priredio Trampu "topao doček", navodeći da je on uključivao pozdrav vojne počasne garde, djecu koja su donijela cvijeće za šefa Bijele kuće i borbene avione koji su preletjeli iznad glava dvojice predsjednika.

Citira se izjava Sija da su, kada je on posjetio SAD u septembru, Tramp i njegova supruga "specijalno otišli do aerodroma" da dočekaju njega i suprugu i predili im "veliku ceremoniju dobrodošlice".

"Pozdravljam vašu novu posjetu Kini i radujem se detaljnoj razmjeni mišljenja sa vama o važnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD, saradnje u Azijsko-pacifičkom regionu i globalnog poretka, kao i promociji razvoja konstruktivnog strateškog i stabilnog odnosa zasnovanog na poštovanju, pravednosti i jednakosti", prenijela je Sinhua riječi Si Đinpinga.

U izvještaju se dodaje da je Tramp zahvalio Siju što je došao na aerodrom da ga lično dočeka.

Tramp i predsjednica Meksika stigli u hotel

Veliki broj ljudi se okupio oko "Langama", hotela sa pet zvjezdica u Šendženu, gdje će Tramp odsesti tokom boravka u Kini.

Noćenje u sobi u ovom hotelu koji posjeduje spa centar, dva bazena, fitnes salu otvorenu 24 sata i nekoliko luksuznih restorana ide i do 400 evra.

November 17, Shenzhen: Metal barriers were erected around the Conrad Hotel, where Russian President Vladimir Putin is staying for the APEC Summit, amid heightened security. https://t.co/xPW9OlXYAK — Tango-1 (@tangonoonep50)November 18, 2026

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum stigla je u hotel "Langam" u kojem je smješten Tramp.

Zašto je Si lično dočekao Trampa?

Zanimljivo je da Si nije dočeo Putina na aerodromu. Ruskog predsjednika je po slijetanju u Kinu dočekao Caj Ći. On je peti po rangu u najvišem tijelu Komunističke partije Kine i de fakto šef kabineta Si Đinpinga.

Ipak, po svemu sudeći, tu čast je Si priredio samo Trampu.

Lora Biker, izvještač BBC iz Šendžena, navodi da ovo nije bio običan doček na aerodromu koji je kineski predsjednik Si priredio američkom kolegi Trampu.

Prema njenoj ocjeni, riječ je o pažljivo isplaniranom diplomatskom potezu. Si je svjestan značaja ovakvog gesta, budući da je ovo prvi put u njegovom predsjedničkom mandatu da je nekog stranog državnika lično dočekao na aerodromu.

Prije svega, time je odgovorio na potez iz septembra ove godine, kada je Tramp njega lično dočekao na aerodromu u Vašingtonu, pa mu je kineski lider sada uzvratio istom mjerom.

Xi Jinping personally met Trump at the plane’s stairs. The Chinese leader did not meet Putin. https://t.co/ppt1G4DIzc — Visegrád 24 (@visegrad24)November 18, 2026

"Ali, Si će takođe biti svjestan i toga da Tramp pridaje značajan značaj ličnom priznanju, ceremoniji i statusu. Time što ne delegira nekog drugog za ovaj zadatak, kineski predsjednik laska američkom kolegi i čini da se ovaj osjeća važnim priređujuči samo njemu čast ličnog pozdrava. Si se može nadati da će ovaj znak dobre volje olakšati put pregovorima o trgovini, Tajvanu i tehnologijama ", navela je Biker.

Pojavili su se snimci sa Trampovog dočeka na kojima se vidi pet borbenih aviona akrobatske grupe Baji kineske Narodnoodlobodilačke armije kako prelijeću aerodrom, iza sebe ostavljajući dim u plavoj, žutoj i crvenoj boji.

China’s Bayi Aerobatics Team puts on an aerial display during Donald Trump’s welcome ceremony hosted by President Xi Jinping. https://t.co/tE2FK0mu9U — KOSO (@KosoWrldwide)November 18, 2026

Trampa dočekao lično Si

Trampov predsjednički avion "Er fors uan" sletio je na aerodrom u Šendženu gdje ga je lično dočekao predsjednik Kine Si Đinping.

BBC navodi da su se građani tog kineskog grada rasporedili duž rute kojom će proći Trampova kolona vozila.

.@POTUS Donald Trump landed in Shenzhen, China a few minutes ago. Here’s the view of Air Force One from the US press charter plane that’s been sitting on the tarmac since we landed from Manila about 45 minutes ago #VOA https://t.co/Q29PHdsrBT — Michael Lipin (@Michael_Lipin)November 18, 2026

Si je prošao crvenim tepihom i došao do samih stepenica aviona u kojem se nalazio Tramp.

Američki predsjednik je sišao niz stepenice i zagrlio Sija, nakon čega su krenuli ka limuzinama koje su ih čekale na pisti.

Xi Jinping once again holds a welcoming ceremony for Trump as he arrives in China. https://t.co/yntHotnlWv — Clash Report (@clashreport)November 18, 2026

Tramp prije dolaska u Kinu boravio u Manili

Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posjete prijestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN).

Pored prisustva završnici tog samita, Tramp se u glavnom gradu Filipina sastao na dugom svečanom ručku sa predsjednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.

(MONDO)