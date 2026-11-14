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Putin, Tramp i Si Đinping za istim stolom: Peskov otkrio datum i mjesto sastanka

Putin, Tramp i Si Đinping za istim stolom: Peskov otkrio datum i mjesto sastanka

Autor Haris Krhalić
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Dmitrij Peskov saopštio je da je dogovoren trilateralni sastanak Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa 19. novembra u Šenženu.

Putin, Si i Tramp na sastanku 19. novembra u Kini Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina, Kine Si Đinpinga i SAD Donalda Trampa održaće se 19. novembra u kineskom gradu Šenženu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je potvrdio da je postignut dogovor o održavanju trilateralnog sastanka 19. novembra.

"Ovaj sastanak će se održati u Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK)", rekao je Peskov.

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Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping

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