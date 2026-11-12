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"Ne treba nam dogovor sa vama, to vrijeme je prošlo": Tramp poslao oštru poruku Iranu

"Ne treba nam dogovor sa vama, to vrijeme je prošlo": Tramp poslao oštru poruku Iranu

Autor Mihajlo Sfera
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Donald Tramp zadužio je potpredsjednika Vensa da istraži korupciju u državama koje vode demokrate, dok je Iranu poručio da SAD više nije potreban dogovor i da kontrolišu njihov novac.

Tramp o Iranu i korupciji u SAD Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Donald Tramp objavio je da je zadužio potpredsjednika Vensa da svu svoju pažnju usmjeri na, kako navodi, raširenu korupciju i kriminal u gradovima i saveznim državama kojima upravljaju demokrate. Kao primjere je naveo Minesotu, Kaliforniju i Ilinois, koje je nazvao loše vođenim i korumpiranim sistemima.

Tramp tvrdi da se svakog mjeseca ukradu milijarde dolara, te da bi se zaustavljanjem tih kriminalnih aktivnosti državni budžet mogao brzo uravnotežiti. U svojoj objavi je dodao i da je vođstvu Demokratske stranke "korupcija u krvi".

Poruka Iranu

U nastavku se osvrnuo i na spoljnu politiku, konkretno na Iran. Poručio je da Sjedinjenim Državama nije potreban dogovor sa Teheranom i da je to vrijeme davno prošlo. Istakao je da SAD imaju iranski novac, koji je procijenio na "stotine milijardi dolara", kao i kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

(MONDO)

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