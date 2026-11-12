"Ne treba nam dogovor sa vama, to vrijeme je prošlo": Tramp poslao oštru poruku Iranu

Donald Tramp zadužio je potpredsjednika Vensa da istraži korupciju u državama koje vode demokrate, dok je Iranu poručio da SAD više nije potreban dogovor i da kontrolišu njihov novac.

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Donald Tramp objavio je da je zadužio potpredsjednika Vensa da svu svoju pažnju usmjeri na, kako navodi, raširenu korupciju i kriminal u gradovima i saveznim državama kojima upravljaju demokrate. Kao primjere je naveo Minesotu, Kaliforniju i Ilinois, koje je nazvao loše vođenim i korumpiranim sistemima.

TRUMP: Says he asked Vance to focus on alleged corruption in Democrat-run states including Minnesota, California and Illinois, claiming billions stolen monthly https://t.co/Y38w0JMbeD — Trump Truths (@trumptruthsbot)November 12, 2026

Tramp tvrdi da se svakog mjeseca ukradu milijarde dolara, te da bi se zaustavljanjem tih kriminalnih aktivnosti državni budžet mogao brzo uravnotežiti. U svojoj objavi je dodao i da je vođstvu Demokratske stranke "korupcija u krvi".

Poruka Iranu

U nastavku se osvrnuo i na spoljnu politiku, konkretno na Iran. Poručio je da Sjedinjenim Državama nije potreban dogovor sa Teheranom i da je to vrijeme davno prošlo. Istakao je da SAD imaju iranski novac, koji je procijenio na "stotine milijardi dolara", kao i kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

(MONDO)