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Edi Rama o Studentskoj listi: "Još je rano za entuzijazam"

Edi Rama o Studentskoj listi: "Još je rano za entuzijazam"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je "još uvijek rano za entuzijazam" kada je riječ o najnovijim političkim dešavanjima u Srbiji i njihovom mogućem uticaju na evropski put zemalja Zapadnog Balkana.

Edi Rama o Studentskoj listi i Srbiji Izvor: AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rama je o ovoj temi govorio u Dablinu, na skupu koji je organizovao Institut za međunarodne i evropske poslove (IIEA), pod nazivom "Evropski put Albanije: od aspiracije do integracije".

Tom prilikom ocijenio je da je Evropska komisija "imala problema sa prethodnom srpskom administracijom", naročito kada je riječ o vladavini prava i ispunjavanju osnovnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

"Jako je rano da se nešto sa sigurnošću kaže o onome što dolazi", poručio je Rama.

Govoreći o političkim promjenama u Srbiji, albanski premijer ih je opisao kao svojevrstan društveni i politički eksperiment. Posebno se osvrnuo na "Studentsku listu" i način na koji se biraju kandidati koji bi mogli da budu dio budućeg parlamenta ili vlade.

Prema njegovoj ocjeni, riječ je o pristupu koji je u mnogo čemu nov, ali je još neizvjesno kakve rezultate može da donese.

Rama ponovo o odnosima Beograda i Prištine

Albanski premijer posebno je govorio o odnosima Beograda i Prištine, ističući da bez jasnog stava Srbije prema Kosovu i procesa normalizacije odnosa nije moguće očekivati dugoročnu stabilnost u regionu.

"Sve dok ne bude otvorenog pristupa prema Kosovu i normalizacije sa njim, to znači da će duh prošlosti i dalje proganjati Beograd i sprečavati srpski narod da prođe kroz toliko potrebnu katarzu, koja još uvijek nedostaje", izjavio je Rama.

Njegove poruke dolaze u trenutku kada su politička situacija u Srbiji, odnosi Beograda i Prištine i evropske integracije i dalje među najvažnijim pitanjima za budućnost i stabilnost Zapadnog Balkana.

(Mondo.rs)

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