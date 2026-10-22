Demonstranti polomili stolice ispred Raminog kabineta, on ih ponovo postavio: "Ko uništava imovinu, moraće da plati"

Albanski premijer Edi Rama ponovo je pozvao studente na dijalog nakon što su tokom protesta polomili i uklonili stolice koje je postavio ispred zgrade vlade.

Izvor: Facebook printscreen

Premijer Albanije Edi Rama ponovo je u srijedu ujutru pozvao demonstrante na dijalog, nakon što je ispred svog kabineta vratio stolice koje je postavio prethodnog dana, a koje su studenti demonstrativno odbili i polomili.

Rama je poručio da postoji hiljadu i jedan razlog za nezadovoljstvo, ali da nijedan od njih ne može da opravda nasilje.

"Postoji hiljadu i jedno nezadovoljstvo, hiljadu i jedna briga, hiljadu i jedan problem. Može da postoji i 1.001 razlog za protest, ali nijedan razlog ne opravdava nasilje. Svaki razlog je dodatni argument za dijalog među ljudima koji dijele istu otadžbinu, koji imaju zajednički dom i koji, na kraju, žele isto - da Albaniju učine boljom. Pravo na protest je neosporno, ali nasilje je kažnjivo krivično delo. Juče je na poziv na dijalog odgovoreno nasiljem. Danas je poziv na dijalog ponovo tu", izjavio je Rama, prenosi Euronews Albania.

Albanski premijer istakao je da je spreman da razgovara sa svima koji imaju drugačije mišljenje, ali je upozorio da će oni koji pribjegavaju nasilju snositi posljedice.

"Moja ruka je pružena svakome ko misli drugačije od mene i drugačije od većine koja je zastrašena pod pritiskom nasilja. Ali sve što želimo da bude bolje, više i brže, postiže se radom, prihodima od rada i usmeravanjem tih prihoda tamo gde postoje problemi koje treba riješiti", rekao je Rama.

Pozvao je demonstrante da se ograde od nasilja i poručio da će odgovorni za uništavanje imovine biti kažnjeni.

"Ogradite se od nasilja i svaki nasilnik će dobiti odgovor. Taj odgovor biće dosljedan, zakonski i finansijski. Ko ošteti zajedničku ili tuđu imovinu, moraće da plati. U Albaniji će svako imati svoje mjesto, ali ničija sloboda ne može da se proteže tamo gdje počinje sloboda drugih. Ničije pravo ne može da se nameće tamo gdje drugi imaju pravo da žive pod zajedničkim nebom demokratskog i mirnog suživota", poručio je Rama.

Studenti juče ponovo odbili dijalog sa Ramom

Podsjetimo, studenti i profesori krenuli su u srijedu u protestnu šetnju od Politehničkog univerziteta ka zgradi Vlade Albanije, gdje su drugi dan zaredom polomili i uklonili stolice koje je premijer Edi Rama simbolično postavio kao poziv na dijalog, prenio je Euronews Albania.

Studenti su prethodno na spoljašnji zid univerziteta okačili veliki transparent.

Kako se vidi na snimcima, mladi su putem transparenta poslali poruke kojima su izrazili svoje nezadovoljstvo, među kojima su bile: "Živjela slobodna omladina", "Danas mi odlučujemo", "Kraj Katovice" i druge.

(Mondo)