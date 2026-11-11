Uhapšen vozač zbog sumnje da je izazvao nesreću u Bugarskoj: U lančanom udesu 86 vozila poginulo 11 osoba

Bugarska policija uhapsila je rumunskog kamiondžiju zbog sumnje da je učestvovao u izazivanju teške saobraćajne nesreće, gdje je u lančanom sudaru 86 vozila stradalo 11 osoba.

Izvor: Lin Hao / Xinhua News / Profimedia

Vozač kamiona koji je učestvovao u izazivanju teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija" u Bugarskoj 10. novembra je uhapšen. To su saopštili predstavnici policije u Jambolu.

Vozač je rumunski državljanin i već je jednom saslušan, ali se očekuju i dodatni razgovori sa njim.

Za sada još uvijek nije jasno šta se tačno dešavalo sa kamionom neposredno prije nesreće da li se zaustavio na kolovozu, kretao malom brzinom ili je izvodio neki manevar. U njega je udario autobus, nakon čega je uslijedio sudar sa desetinama drugih vozila.

Prema prvim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, do prvog sudara došlo je na kolovoznoj traci u smjeru ka Burgasu, oko 289. kilometra auto-puta, na području između petlji "Zimnica" i "Kabile".

Teretno vozilo prepriječilo je put autobusu u kojem su se nalazili putnici. Potom je u njega udario drugi kamion koji je prevozio žito, a nakon toga i putnički automobil.

Lančani sudari zahvatili su obje kolovozne trake auto-puta. Prema zvaničnim podacima, u sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila - 63 u smjeru ka Burgasu i 23 u smjeru ka Sofiji.

U teškim nesrećama poginulo je 11 osoba, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Jambolu, Slivenu i Burgasu, prenijeli su bugarski mediji.

Kao jedan od glavnih mogućih uzroka tragedije navedena je iznenadna pojava guste magle. Prema svjedočenjima očevidaca, vidljivost je u početku iznosila oko 70-80 metara, ali je na mjestu nesreće naglo smanjena na svega desetak metara.

Istragu o saobraćajnim nesrećama preuzela je Nacionalna istražna služba, pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Jambolu. Predstoji da se putem saslušanja, uviđaja i saobraćajno-tehničkih vještačenja utvrde tačan slijed događaja i uzroci nesreća.

(Telegraf/MONDO)