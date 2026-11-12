logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

(Video) Zgrada u Njujorku se srušila kao kula od karata, ima mrtvih: Izvođači radova kopali uprkos zabrani

(Video) Zgrada u Njujorku se srušila kao kula od karata, ima mrtvih: Izvođači radova kopali uprkos zabrani

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Broj povrijeđenih u urušavanju trospratne zgrade u njujorškom naselju Fletbuš u Bruklinu kada su poginule dvije osobe, porastao je na 17, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.

Srušila se zgrada u Njujorku Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Među povrijeđenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povrijeđen, saopštili su vatrogasni zvaničnici, piše CNN.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a potraga bi mogla da traje nekoliko dana.

Prema riječima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odjeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu.

Slučaj je riješen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani.

(Tačno/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zgrada Njujork nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ