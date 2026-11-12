Broj povrijeđenih u urušavanju trospratne zgrade u njujorškom naselju Fletbuš u Bruklinu kada su poginule dvije osobe, porastao je na 17, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Među povrijeđenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povrijeđen, saopštili su vatrogasni zvaničnici, piše CNN.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Vidi opis (Video) Zgrada u Njujorku se srušila kao kula od karata, ima mrtvih: Izvođači radova kopali uprkos zabrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a potraga bi mogla da traje nekoliko dana.

Prema riječima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

New York - Brooklyn 4th Alarm/ 10-60 Response Box 3741: Updates: At Least 2 Dead in Brooklyn Building CollapseAt least 17 others were critically injured when the three-story structure in New York City’s Flatbush neighborhood collapsed. Emergency workers continue looking for other victims in the wreckage. (Imagery via David Burns/@FD4D) @FDNY @UFANYC @FDNYFC @nycemergencymgt @EMSPAC1 @NYCEMSwatch @NYCMayor #fdny #nyfd #collapse — David Burns (@FD4D)November 12, 2026

Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odjeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu.

#LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork.▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn. — APA News Agency (@APA_English)November 12, 2026

Slučaj je riješen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani.

(Tačno/MONDO)