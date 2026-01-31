logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svjedoci urušavanja stare zgrade u centru Beograda: Odjednom smo vidjeli ogroman oblak prašine

Svjedoci urušavanja stare zgrade u centru Beograda: Odjednom smo vidjeli ogroman oblak prašine

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Oglasili su se svedoci urušavanja stare zgrade u centru Beograda.

Svjedoci o rušenju zgrade u centru Beograda Izvor: MONDO/Marina Letić

Danas oko 13 časova urušila se stara zgrada u Ulici Džordža Vašingtona u centru Beograda, a očevici su za "Telegraf" opisali strašne scene. Srušio se dio starog i napuštenog objekta uz skelu koja je bila ispred, povrijeđenih nema ali su oštećena četiri parkirana automobila.

"Nisu se čuli nikakva tutnjava ni buka, samo smo odjednom vidjeli ogroman oblak prašine. To je napušteno duže vrijeme, ne znam da je iko ulazio unutra, nadam se da nikog nije bilo unutra", kaže jedna Beograđanka.

Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Načelnik Službe za vanredne situacije Luka Čaušić je rekao da nema povrijeđenih prema prvim informacijama.

(Telegraf/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

rušenje zgrada Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ