Svjedoci urušavanja stare zgrade u centru Beograda: Odjednom smo vidjeli ogroman oblak prašine

Oglasili su se svedoci urušavanja stare zgrade u centru Beograda.

Danas oko 13 časova urušila se stara zgrada u Ulici Džordža Vašingtona u centru Beograda, a očevici su za "Telegraf" opisali strašne scene. Srušio se dio starog i napuštenog objekta uz skelu koja je bila ispred, povrijeđenih nema ali su oštećena četiri parkirana automobila.

"Nisu se čuli nikakva tutnjava ni buka, samo smo odjednom vidjeli ogroman oblak prašine. To je napušteno duže vrijeme, ne znam da je iko ulazio unutra, nadam se da nikog nije bilo unutra", kaže jedna Beograđanka.

Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Načelnik Službe za vanredne situacije Luka Čaušić je rekao da nema povrijeđenih prema prvim informacijama.

