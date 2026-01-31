U ulici Džordža Vašingtona danas je došlo do urušavanja stare zgrade i skele, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.
U ulici Džordža Vašingtona danas je došlo do urušavanja stare zgrade i skele, usljed čega je pričinjena velika materijalna šteta. Prema prvim informacijama sa terena, niko nije povrijeđen u ovom incidentu.
Srušila se stara zgrada u centru Beograda: Nema povrijeđenih, potpuno uništena 4 automobila
Na mjesto incidenta odmah su upućene hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce, koje trenutno obezbjeđuju područje. U urušavanju su, prema prvim informacijama, potpuno uništena četiri parkirana automobila, dok se procjena ukupne materijalne štete tek očekuje.
Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a nadležne institucije će sprovesti uviđaj kako bi se utvrdilo kako je do incidenta došlo.
(Mondo.rs)