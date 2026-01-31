logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srušila se stara zgrada u centru Beograda: Nema povrijeđenih, potpuno uništena 4 automobila

Srušila se stara zgrada u centru Beograda: Nema povrijeđenih, potpuno uništena 4 automobila

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U ulici Džordža Vašingtona danas je došlo do urušavanja stare zgrade i skele, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Srušila se stara zgrada u centru Beograda Izvor: MONDO/Marina Letić

U ulici Džordža Vašingtona danas je došlo do urušavanja stare zgrade i skele, usljed čega je pričinjena velika materijalna šteta. Prema prvim informacijama sa terena, niko nije povrijeđen u ovom incidentu.

Na mjesto incidenta odmah su upućene hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce, koje trenutno obezbjeđuju područje.  U urušavanju su, prema prvim informacijama, potpuno uništena četiri parkirana automobila, dok se procjena ukupne materijalne štete tek očekuje.

Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a nadležne institucije će sprovesti uviđaj kako bi se utvrdilo kako je do incidenta došlo.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd rušenje zgrada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ