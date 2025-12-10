Raste broj žrtava: U rušenju dvije zgrade u Maroku poginule 22 osobe

Broj poginulih usljed urušavanja dvije stambene zgrade u marokanskom gradu Fezu porastao je na 22, javlja Rojters.

Izvor: Ahmed ALAOUI MRANI / AFP / Profimedia

Javni medijski servis Maroka objavio je da su se na stambenim blokovima odavno mogle vidjeti pukotine, te da nisu preduzete bilo kakve mjere sanacije objekata.

U ranijem izvještaju medijskog servisa navedeno je da je poginulo najmanje 19 ljudi, te da je njih 16 povrijeđeno.

Nadležne službe nastavljaju misiju potrage i spasavanja, pošto se strahuje da ima još ljudi koji su blokirani ispod ruševina.

Fez je najstariji grad u Maroku, koji je nekada bio marokanska prijestonica, a danas je popularna turistička destinacija.

SRNA