Raste broj žrtava: U rušenju dvije zgrade u Maroku poginule 22 osobe

Broj poginulih usljed urušavanja dvije stambene zgrade u marokanskom gradu Fezu porastao je na 22, javlja Rojters.
Javni medijski servis Maroka objavio je da su se na stambenim blokovima odavno mogle vidjeti pukotine, te da nisu preduzete bilo kakve mjere sanacije objekata.
U ranijem izvještaju medijskog servisa navedeno je da je poginulo najmanje 19 ljudi, te da je njih 16 povrijeđeno.
Nadležne službe nastavljaju misiju potrage i spasavanja, pošto se strahuje da ima još ljudi koji su blokirani ispod ruševina.
Fez je najstariji grad u Maroku, koji je nekada bio marokanska prijestonica, a danas je popularna turistička destinacija.
SRNA