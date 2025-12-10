Tragedija u Maroku: Srušile se dvije zgrade, poginulo 19 ljudi, najmanje 16 povrijeđenih

Devetnaest osoba je poginulo, a najmanje 16 je povrijeđeno, u tragičnom rušenju dvije četverospratne stambene zgrade koje se dogodilo preko noći u marokanskom gradu Fesu, potvrdile su vlasti.

Izvor: Ahmed ALAOUI MRANI / AFP / Profimedia

Kako je javila marokanska državna novinska agencija, u dvije urušene stambene zgrade bilo je smješteno osam porodica. Povrijeđene osobe hitno su prevezene u obližnju bolnicu. Kvart je odmah evakuisan, a spasilačke ekipe i dalje su na terenu u potrazi za eventualno nestalim osobama, prenosi AP.

Uzrok kolapsa za sada nije poznat. Fes je treći najveći grad u Maroku, poznat po starom opasanom gradu (medini) i turizmu, ali je istovremeno i jedan od najsiromašnijih urbanih centara u zemlji, gdje je dotrajala infrastruktura u mnogim četvrtima uobičajena pojava.

AP podsjeća da je u maju ove godine u sličnom rušenju zgrade, takođe u Fesu, poginulo 10, a povrijeđeno sedam ljudi. Nedostatak osnovnih usluga i zanemarivanje infrastrukture bili su i centralna tema protesta koji su zahvatili zemlju ranije ove godine, pri čemu su demonstranti kritikovali vladu zbog većeg ulaganja u nove stadione, umjesto rješavanja nejednakosti u zdravstvu, obrazovanju i javnim uslugama.