logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Maroku: Srušile se dvije zgrade, poginulo 19 ljudi, najmanje 16 povrijeđenih

Tragedija u Maroku: Srušile se dvije zgrade, poginulo 19 ljudi, najmanje 16 povrijeđenih

Autor Dušan Volaš
0

Devetnaest osoba je poginulo, a najmanje 16 je povrijeđeno, u tragičnom rušenju dvije četverospratne stambene zgrade koje se dogodilo preko noći u marokanskom gradu Fesu, potvrdile su vlasti.

Tragedija u Maroku: Srušile se dvije zgrade, poginulo 19 ljudi Izvor: Ahmed ALAOUI MRANI / AFP / Profimedia

Kako je javila marokanska državna novinska agencija, u dvije urušene stambene zgrade bilo je smješteno osam porodica. Povrijeđene osobe hitno su prevezene u obližnju bolnicu. Kvart je odmah evakuisan, a spasilačke ekipe i dalje su na terenu u potrazi za eventualno nestalim osobama, prenosi AP.

Uzrok kolapsa za sada nije poznat. Fes je treći najveći grad u Maroku, poznat po starom opasanom gradu (medini) i turizmu, ali je istovremeno i jedan od najsiromašnijih urbanih centara u zemlji, gdje je dotrajala infrastruktura u mnogim četvrtima uobičajena pojava.

AP podsjeća da je u maju ove godine u sličnom rušenju zgrade, takođe u Fesu, poginulo 10, a povrijeđeno sedam ljudi. Nedostatak osnovnih usluga i zanemarivanje infrastrukture bili su i centralna tema protesta koji su zahvatili zemlju ranije ove godine, pri čemu su demonstranti kritikovali vladu zbog većeg ulaganja u nove stadione, umjesto rješavanja nejednakosti u zdravstvu, obrazovanju i javnim uslugama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Maroko rušenje zgrade

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ