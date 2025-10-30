logo
Gen Z 212 izazvao šok u Maroku: Više od 2.400 mladih optuženo nakon protesta

Gen Z 212 izazvao šok u Maroku: Više od 2.400 mladih optuženo nakon protesta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Protiv više od 2.400 ljudi podignute su optužnice u Maroku zbog antivladinih protesta koje su predvodili mladi, a koji su postali nasilni.

Protest Gen Z 212 u Maroku Izvor: Arnaud Cesar VILETTE / Sipa Press / Profimedia

Od 2.480 optuženih, 1.473 ljudi je i dalje u pritvoru i čekaju suđenje, prenio je AP.

Optužbe uključuju oružanu pobunu, vrijeđanje, upotrebu nasilja nad javnim službenikom na dužnosti i podsticanje na izvršenje krivičnih djela.

Demonstracije su iznenadile Maroko nakon što je pokret koji predvode mladi pod nazivom "Gen Z 212" mobilisao hiljade ljudi širom zemlje da protestuju protiv stanja u kojem se nalaze javne službe.

Pokret, organizovan na društvenim mrežama poput "Diskorda", kritikovao je državnu potrošnju na infrastrukturu za održavanje sportskih događaja, dok su zanemarene socijalne usluge.

Iako su organizatori pozivali na mirne demonstracije, protesti su postali nasilni u pojedinim gradovima i mjestima, pri čemu su tri osobe poginule, a mnogi su povrijeđeni.

Grupe za ljudska prava kritikovale su grub odnos vlasti prema demonstrantima, ali je javni tužilac rekao da su intervencije bile legalne. 

(Srna)

