Drama u centru Rima: Urušio se dio zgrade, četvoro ljudi izvukli iz ruševina

Četiri osobe izvučene su žive i nepovrijeđene iz ruševina nakon što se u zgradi koja se renovira u Rimu urušio plafon prodavnice. Vatrogasci su potvrdili da nema drugih zatrpanih niti povrijeđenih osoba.

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Plafon zgrade koja se renovira urušio se u Ulici Kola di Rijenco 274, u rimskoj četvrti Prati. Od 10.30 časova na mjestu incidenta nalaze se dvije vatrogasne ekipe i vozilo sa vatrogasnim merdevinama, a u toku su provjere i obezbjeđivanje objekta.

Četiri osobe izvučene su žive i u dobrom stanju iz ruševina nastalih prilikom urušavanja. Riječ je o dvoje kupaca i dvoje zaposlenih u prodavnici koja se nalazi ispod urušenog plafona.

Iznad prodavnice nalazi se Hotel dei Konsoli, koji se trenutno renovira i u kojem je došlo do urušavanja poda. Prema dostupnim informacijama, radovi su počeli prije oko dvije nedjelje, dok je prodavnica renovirana prije približno dvije godine.

Nema povrijeđenih

Niko nije povrijeđen, potvrdili su pripadnici Vatrogasne službe Rima. U prodavnici su se u trenutku incidenta nalazile samo četiri osobe, Rai News.

Pretpostavlja se da je plafon prodavnice urušen nakon delimičnog popuštanja poda u jednom krilu Hotela dei Konsoli, na prvom spratu zgrade. U hotelu se od sredine jula izvode vanredni radovi na održavanju.

Vatrogasci su objasnili da je popuštanje poda hotela izazvalo urušavanje plafona prodavnice.

"Moguće je da je nagomilani materijal preopteretio međuspratnu konstrukciju, to se ne može isključiti", naveli su vatrogasci.

Prema prvim informacijama, četiri osobe nalazile su se u dijelu prodavnice koji nije bio direktno zahvaćen urušavanjem, zahvaljujući čemu su uspele da se spasu. Nakon što stručne službe završe uviđaj, očekuje se da će čitava zgrada biti zapečaćena.

Svjedok opisao trenutak urušavanja

Jedan od zaposlenih u prodavnici "The North Face" ispričao je da se neposredno prje urušavanja sa dvoje kupaca premijestio u drugu prostoriju jer su tražili ranac.

"Bio sam u prodavnici sa dvoje kupaca. Prešli smo u drugu prostoriju jer su tražili ranac. Čim smo se pomjerili, začuli smo izuzetno snažan prasak, a onda je odjednom sve postalo mračno. Samo je malo svjetlosti prodiralo kroz izlog. Mislili smo da je skela probila izlog, a onda smo shvatili da se plafon urušio", ispričao je zaposleni.

On je objasnio i kako su vatrogasci izveli zarobljene osobe iz prodavnice.

"Vatrogasci su u početku razmišljali da nas izvedu kroz prozor sa rešetkama tako što bi ih presekli, ali su potom odlučili da nas izvode jednog po jednog. Bili su veoma dobri", dodao je.