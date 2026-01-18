logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Parizu: Urušio se sprat zgrade tokom zabave, više povrijeđenih (VIDEO)

Drama u Parizu: Urušio se sprat zgrade tokom zabave, više povrijeđenih (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Najmanje 20 osoba povrijeđeno je u protekloj noći u Parizu kada se urušio pod stambene jedinice na petom spratu zgrade, saopštila je Vatrogasna brigada.

Urušio se sprat zgrade u Parizu Izvor: Le Parisien/Screenshot

Nesreća se dogodila u trenutku kada se u stanu na petom spratu nalazilo oko 50 ljudi okupljenih na zabavi. Pod prostorije je iznenada popustio, a gosti su propali na sprat ispod.

Prema izvještaju televizije BFM, jedna osoba je zadobila povrede opasne po život i pretrpjela je srčani zastoj. Ostalih 19 osoba prošlo je sa lakšim povredama. Hitne službe su reagovale brzo, te je nakon izvlačenja iz ruševina 16 osoba prevezeno u bolnicu na dalju opservaciju.

Na mjestu događaja intervenisalo je 125 vatrogasaca sa oko 40 vozila. Zgrada u kojoj se desilo urušavanje je odmah evakuisana. Preventivno su ispražnjena i dva susjedna objekta, ali je njihovim stanarima tokom noći odobren povratak u domove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pariz Francuska zgrada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ