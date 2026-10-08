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Više ljudi poginulo nakon urušavanja zgrade: Detalji tragedije u Istanbulu, spasioci i dalje tragaju

Više ljudi poginulo nakon urušavanja zgrade: Detalji tragedije u Istanbulu, spasioci i dalje tragaju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U djelimičnom urušavanju sedmospratnice u Istanbulu poginule su dvije osobe, dok spasilačke ekipe tragaju za još najmanje dvoje ljudi zarobljenih pod ruševinama.

Više ljudi poginulo nakon urušavanja zgrade u Istanbulu Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia

Sedmospratna zgrada u Istanbulu delimično se urušila u četvrtak, pri čemu su poginule dvije osobe, saopštili su zvaničnici. Spasilačke ekipe su pokušavale da dođu do najmanje dvoje ljudi koji su ostali zarobljeni unutra, piše Nhregister.com.

Uzrok urušavanja nije odmah bio poznat, a istraga je u toku. Spasilački timovi radili su na tome da dođu do zarobljenih, uprkos upozorenjima o mogućem daljem urušavanju zgrade.

Tri donja sprata zgrade, uključujući i lokal u prizemlju, urušila su se prije zore u okrugu Maltepe, na azijskoj strani Istanbula – grada koji Bosforski moreuz dijeli na dva dijela.

Stanari sa viših spratova su bezbjedno evakuisani, dok su spasilački timovi iz ruševina izvukli još osam osoba. Spasioci su pronašli dva tijela i nastoje da dođu do još dvoje ljudi za koje se vjeruje da su i dalje unutra, saopšteno je iz kabineta guvernera Istanbula.

Nešto ranije, guverner Istanbula Davut Gul izjavio je da su spasioci uspostavili kontakt sa šestogodišnjim djetetom koje je ostalo zarobljeno u ruševinama. Nije odmah bilo jasno da li se to dijete nalazi među onima koji su u međuvremenu spaseni. On je upozorio da postoji opasnost od daljeg urušavanja zgrade, što otežava akciju spasavanja. Iz bezbjednosnih razloga evakuisane su i okolne zgrade, dodao je guverner.

Istanbul i drugi dijelovi Turske trenutno sprovode program urbane transformacije, čiji je cilj da se stare zgrade, koje predstavljaju rizik u slučaju zemljotresa, zamijene bezbjednijim stambenim objektima.

(Mondo.rs) 

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Tagovi

Istanbul zgrada nesreća Turska

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