Urušila se zgrada u Istanbulu: Spasioci tragaju za stanarima pod ruševinama

U Istanbulu se jutros urušila zgrada, a spasioci su evakuisali stanare i započeli potragu za preživjelima.

Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia

Jutros oko 5:40 urušila su se prva tri sprata sedmospratnice u istanbulskom kvartu Maltepe. Nesreća se dogodila u Ulici Doğu u naselju Cevizli, a uzrok se još utvrđuje. Na mjesto događaja odmah su poslate sve nadležne službe – vatrogasci, policija, timovi Uprave za vanredne situacije i hitne slučajeve (AFAD) i medicinski timovi, piše Anadolija.

Spasioci su najprije evakuisali stanare koji su ostali u stanovima na višim, neoštećenim spratovima. Istovremeno je počela potraga u ruševinama. Utvrđeno je da je tekstilna radionica u prizemlju zgrade u trenutku urušavanja bila prazna.

Uz pomoć pasa tragača, timovi su iz ruševina izvukli petoro ljudi, među kojima je dvoje djece. Povređeni su zbrinuti i prevezeni u obližnje bolnice. Tokom intervencije jednom vatrogascu je pozlilo, pa je i on prebačen u bolnicu.

U akciji učestvuje veliki broj spasilaca. Vatrogasna jedinica angažovala je 175 pripadnika sa 56 vozila i psima tragačima, dok AFAD na terenu ima 25 ljudi, pet vozila i dva psa tragača. Policija je zatvorila prilazne puteve i obezbijedila šire područje oko zgrade kako bi timovi mogli nesmetano da rade. Zbog opasnosti od daljeg urušavanja, spasioci u zgradu ulaze uz stroge mjere opreza.

Guverner: Niko od spasenih nije životno ugrožen

Kancelarija guvernera Istanbula potvrdila je u saopštenju da su se oko 5:40 urušila prva tri sprata zgrade i da su na teren odmah poslate sve nadležne službe.

Mjesto nesreće obišao je istanbulski guverner Davut Gul sa načelnikom istanbulske policije Selamijem Jildizom. Gul je u izjavi medijima rekao da je zgrada izgrađena 1987. godine i da se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju i šest stambenih spratova sa ukupno 12 stanova.

Objasnio je situaciju sa stanarima.

"Prema zvaničnim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe. Urušavanjem su pogođena četiri stana na prva tri sprata. U tim stanovima je, prema našoj evidenciji, prijavljeno ukupno 14 osoba. Do sada smo utvrdili da je dvoje stanara bilo u rodnom kraju. Od preostalih 12 osoba, petoro je spaseno, sa četvoro smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je guverner.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 6 katlı bir binanın alt 2 katında çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/N0hkW9LGXv — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye)October 8, 2026

Gul je istakao da će se uzrok urušavanja istražiti u sudskom i upravnom postupku. Dodao je da se radovi nastavljaju pod koordinacijom AFAD-a, a evakuisani stanari biće smješteni u hotel koji je obezbijedila ta agencija.

Na pitanje novinara o zdravstvenom stanju spasenih, odgovorio je: "Niko nije u životnoj opasnosti. Svima želim brz oporavak."

Guverner je rekao kako se procjenjuje da je pod ruševinama sedam osoba, ali je napomenuo da broj nije konačan jer je u stanovima moglo biti gostiju ili su neki stanari bili van zgrade. Poručio je da je sada prioritet sigurno i brzo sprovesti akciju spasavanja, zbrinuti evakuisane i pomoći povrijeđenima. Dodao je da su iz predostrožnosti ispražnjene i okolne zgrade.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın saniyeler içinde çöktüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/FZjb3gxZ1Z — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0)October 8, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova imenovalo je dva upravna inspektora. Njihov zadatak je da istraže da li je bilo nemara, propusta ili odgovornosti javnih službenika u procesima koji su prethodili nesreći, od planiranja i izgradnje do kasnijih prepravki na zgradi.

(Index/MONDO)