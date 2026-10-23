logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Najrobiju, zgrada se srušila za par sekundi: Ljudi zarobljeni pod ruševinama (Video)

Tragedija u Najrobiju, zgrada se srušila za par sekundi: Ljudi zarobljeni pod ruševinama (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U urušavanju dvanaestospratnice u izgradnji u Najrobiju ima zarobljenih ljudi, a strahuje se da je stradao veliki broj radnika i prolaznika koji su se nalazili u lokalima na nižim spratovima.

Tragedija u Najrobiju, zgrada se srušila za par sekundi Izvor: X/ World Source News

U glavnom gradu Kenije, Najrobiju, u petak se urušila dvanaestospratnica u izgradnji. Na mestu nesreće već se nalaze spasioci i timovi Kenijskog Crvenog krsta, a iz kancelarije guvernera okruga Najrobi saopštili su da postoje dojave da pod ruševinama ima zarobljenih ljudi.

Riječ je o zgradi u četvrti Istli. Iako je objekat bio u fazi izgradnje, u njegovim nižim etažama već su radili lokali, prodavnice i iznajmljeni prostori koji su u trenutku rušenja bili puni ljudi.

Strahuje se da je stradao veliki broj radnika i prolaznika, ali tačan broj povređenih i zarobljenih pod ruševinama za sada zvanično nije potvrđen. Uzrok urušavanja još nije poznat. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

zgrada rušenje Kenija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ