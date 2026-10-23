Tragedija u Najrobiju, zgrada se srušila za par sekundi: Ljudi zarobljeni pod ruševinama (Video)

U urušavanju dvanaestospratnice u izgradnji u Najrobiju ima zarobljenih ljudi, a strahuje se da je stradao veliki broj radnika i prolaznika koji su se nalazili u lokalima na nižim spratovima.

Izvor: X/ World Source News

U glavnom gradu Kenije, Najrobiju, u petak se urušila dvanaestospratnica u izgradnji. Na mestu nesreće već se nalaze spasioci i timovi Kenijskog Crvenog krsta, a iz kancelarije guvernera okruga Najrobi saopštili su da postoje dojave da pod ruševinama ima zarobljenih ljudi.

Multi-storey building collapses in Kenya capital Nairobi, casualties expected. https://t.co/fD08hdWRNy — World Source News (@Worldsource24)October 23, 2026

Riječ je o zgradi u četvrti Istli. Iako je objekat bio u fazi izgradnje, u njegovim nižim etažama već su radili lokali, prodavnice i iznajmljeni prostori koji su u trenutku rušenja bili puni ljudi.

Strahuje se da je stradao veliki broj radnika i prolaznika, ali tačan broj povređenih i zarobljenih pod ruševinama za sada zvanično nije potvrđen. Uzrok urušavanja još nije poznat.