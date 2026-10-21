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Vlada FBiH: Vojin Mijatović nije razriješen, donesene odluke zbog privremene suspenzije

Vlada FBiH: Vojin Mijatović nije razriješen, donesene odluke zbog privremene suspenzije

Autor Haris Krhalić
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Vlada FBiH saopštila je da Vojin Mijatović nije razriješen funkcije, već da su donesene odluke radi kontinuiteta rada ministarstva tokom privremene suspenzije.

Vlada FBiH: Vojin Mijatović nije razriješen, određeno ko potpisuje akte Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije BiH saopštila je da nije razriješila Vojina Mijatovića sa funkcije federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, već da je donijela proceduralne i tehničke odluke radi nesmetanog rada ministarstva tokom njegove privremene suspenzije.

Reagujući na, kako kažu, "medijske interpretacije o statusu Mijatovića", iz Vlade FBiH naveli su da su na jučerašnjoj sjednici postupili isključivo radi poštivanja pravosudnih odluka o privremenoj suspenziji i osiguranja kontinuiteta rada resornog ministarstva.

"Vlada nije razriješila ministra i dopremijera Mijatovića, nego je donijela neophodne proceduralne i tehničke odluke kojima je definisano ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti Ministarstva", navedeno je u saopštenju.

Kako su pojasnili, cilj je da zbog nastale situacije ne dođe do zastoja u radu ministarstva, isplati podsticaja i ostvarivanju prava privrednika i obrtnika u Federaciji BiH.

Iz Vlade ističu da je riječ o propisanoj proceduri koja se primjenjuje u ovakvim okolnostima kako rad ministarstva ne bi bio blokiran.

"Vlada Federacije BiH nastavlja raditi u punom kapacitetu, uz dosljedno poštivanje nezavisnosti pravosuđa, sudskih odluka i pretpostavke nevinosti", poručili su.

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Vlada FBiH Vojin Mijatović

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