Vlada FBiH: Vojin Mijatović nije razriješen, donesene odluke zbog privremene suspenzije

Vlada FBiH saopštila je da Vojin Mijatović nije razriješen funkcije, već da su donesene odluke radi kontinuiteta rada ministarstva tokom privremene suspenzije.
Vlada Federacije BiH saopštila je da nije razriješila Vojina Mijatovića sa funkcije federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, već da je donijela proceduralne i tehničke odluke radi nesmetanog rada ministarstva tokom njegove privremene suspenzije.
Reagujući na, kako kažu, "medijske interpretacije o statusu Mijatovića", iz Vlade FBiH naveli su da su na jučerašnjoj sjednici postupili isključivo radi poštivanja pravosudnih odluka o privremenoj suspenziji i osiguranja kontinuiteta rada resornog ministarstva.
"Vlada nije razriješila ministra i dopremijera Mijatovića, nego je donijela neophodne proceduralne i tehničke odluke kojima je definisano ovlaštenje za potpisivanje akata iz nadležnosti Ministarstva", navedeno je u saopštenju.
Kako su pojasnili, cilj je da zbog nastale situacije ne dođe do zastoja u radu ministarstva, isplati podsticaja i ostvarivanju prava privrednika i obrtnika u Federaciji BiH.
Iz Vlade ističu da je riječ o propisanoj proceduri koja se primjenjuje u ovakvim okolnostima kako rad ministarstva ne bi bio blokiran.
"Vlada Federacije BiH nastavlja raditi u punom kapacitetu, uz dosljedno poštivanje nezavisnosti pravosuđa, sudskih odluka i pretpostavke nevinosti", poručili su.