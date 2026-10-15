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Vojinu Mijatoviću izrečene mjere zabrane: Ne može obavljati ministarsku ni druge rukovodeće funkcije u FBiH

Vojinu Mijatoviću izrečene mjere zabrane: Ne može obavljati ministarsku ni druge rukovodeće funkcije u FBiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vrhovni sud Federacije BiH zabranio je federalnom ministru razvoja, preduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću obavljanje ove funkcije, te bilo kakve rukovodeće pozicije u FBiH, rekla je portparol POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Vojinu Mijatoviću izrečene mjere zabrane Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Prema njenim riječima, Vrhovni sud je na prijedlog POSKOK-a donio odluku o mjerama zabrane za Mijatovića, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića i drugih 15. septembra ove godine, a zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u vezi s dodjelom gotovo milion KM grant sredstava.

Optužnicom su, osim Mijatovića, obuhvaćeni stručni savjetnik u federalnom Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Nevzet Sefa, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj Adis Fajić, direktor kompanije "Ventures" Bojan Lazić i izvršni direktor ove kompanije Harun Mlivo. 

(Srna)

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Vojin Mijatović Vrhovni sud FBiH

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