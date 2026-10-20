Vojin Mijatović razriješen dužnosti u Vladi Federacije BiH

Vlada Federacije BiH razriješila je dužnosti Vojina Mijatovića, potpredsjednika i ministra razvoja, preduzetništva i zanatstva.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud FBiH prošle sedmice je zabranio Mijatoviću obavljanje službene dužnosti federalnog ministra razvoja, preduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u okviru Vlade Federacije BiH.

Zabrana se odnosi i na funkciju potpredsjednika, kao i na rukovodeće poslove u organima izvršne vlasti u Federaciji.

Vrhovni sud FBiH je 15. septembra potvrdio optužnicu protiv Mijatovića i drugih zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u vezi s dodjelom gotovo milion KM grant sredstava.

Riječ je o bespovratnim sredstvima od 997.363 KM, za koja je, prema optužnici, kompaniji "38X Ventures" omogućen povoljniji položaj u postupku izbora korisnika.

Mijatovića će na ovoj funkciji zamijeniti Martina Jovanović iz Sektora za opšte pravne i finansijske poslove Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatsva, piše Klix.ba

Mijatović je prije nekoliko dana najavio da će podnijeti žalbu Vrhovnom sudu FBiH čim njegovi advokati dobiju rješenje.

Dodao je da drugačiju odluku nije ni očekivao, s obzirom na tok čitavog procesa do sada.

"Bez obzira na sve, ostajem pri stavu da pravosudni organi trebaju nesmetano raditi svoj posao, a ja ću kao i do sada sarađivati i poštovati sve odluke", dodao je Mijatović.