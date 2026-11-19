Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče D. S. iz Banjaluke zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o oružju i municiji.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno, policiji je oko 17.30 časova prijavljeno da se u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci nalazi osoba koja se ponaša dezorijentisano i kod sebe posjeduje nož.

Policijski službenici izašli su na lice mjesta, gdje su zatekli D. S. Od njega je uz potvrdu oduzet nož sa dužinom oštrice od oko 10 centimetara.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenja za prekršaje.

(Mondo)