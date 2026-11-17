U akciji "Krug" uhapšena policijska službenica SIPA zbog sumnje da je odavala povjerljive informacije osobama pod istragom.

Izvor: SIPA

Policijska službenica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšena je danas, 17. novembra, u okviru operativne akcije „Krug“, zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj i neovlašteno odavala povjerljive informacije iz policijskih istraga osobama koje su bile predmet tih istraga.

Akcija je rezultat višemjesečne istrage sprovedene pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a pokrenuta je na osnovu informacija dobijenih iz aplikacije Sky ECC.

Prema navodima SIPA, postoji sumnja da su povjerljive informacije, posredstvom osumnjičene službenice i drugih osoba, ciljano dostavljane ljudima koji su bili pod istragom ove policijske agencije.

Na taj način, kako se sumnja, kompromitovane su policijske aktivnosti, a osumnjičenima su otkrivani podaci koji su morali ostati zaštićeni.

Pretresi na četiri lokacije, provjeravane i prostorije SIPA

Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, pripadnici SIPA danas su započeli pretrese stambenih i drugih prostorija, kao i pokretnih stvari na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva.

Pretresima su obuhvaćene i službene prostorije SIPA, kao i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena policijska službenica.

Istovremeno su, na osnovu sudske naredbe, od još dvije osobe povezane sa predmetom oduzeti mobilni telefoni. Uređaji će biti predmet vještačenja kako bi se utvrdile činjenice značajne za dalji tok istrage.

Nakon sprovedenih aktivnosti policijska službenica je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Nad njom će biti obavljena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičene, nakon čega će u zakonom predviđenom roku biti predata postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH. Iz SIPA su saopštili da će u saradnji sa Tužilaštvom BiH nastaviti aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, uključujući provjeru eventualne odgovornosti drugih osoba.

Naglašavaju da neovlašteno otkrivanje povjerljivih podataka osobama koje su predmet policijskih istraga predstavlja ozbiljnu prijetnju integritetu istraga i povjerenju u institucije za sprovođenje zakona.