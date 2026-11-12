Jedna osoba uhapšena zbog krivotvorenja novca: SIPA pronašla lažne novčanice, laptop i printer

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su na području Širokog Brijega slobode lišili jednu osobu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Krivotvorenje novca“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Izvor: SIPA

Nakon zaprimljene informacije od strane policijskih službenika Zapadno-hercegovačkog kantona, policijski službenici SIPA-e preduzeli su sve mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza da je počinjeno krivično djelo krivotvorenje novca.

Lice lišeno slobode sprovedeno je u prostorije SIPA-e radi kriminalistučke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog nakon čega je po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine otpušteno.

Kod lica lišenog slobode otkriven je i privremeno oduzet lažni novac, laptop i printer pomoću kojih su krivotvorene lažne novčanice (ukupno je otkriveno i oduzeto 29 novčanica u apoenima od 100 konvertibilnih maraka, 4 novčanice u apoenima od 50 konvertibilnih maraka, 4 novčanice u apoenima od 10 konvertibilnih maraka) kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno navedeno krivično djelo.

Uz prisustvo roditelja, službenika centra za socijalni rad i advokata, u svojstvu svjedoka saslušana su dva maloljetna lica.

(Mondo)