FUP uhapsio dvojicu muškaraca na Ilidži zbog otmice pet Kineza

FUP uhapsio dvojicu Kineza zbog sumnje na krijumčarenje migranata. Pet državljana Kine oteto je i zlostavljano, a za slobodu im je traženo 15.000 evra.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Pet državljana Kine koji su pokušavali da stignu do Italije oteto je tokom nezakonitog prevoza kroz Bosnu i Hercegovinu, a otmičari su za njihovo oslobađanje zahtijevali po 15.000 evra. Žrtve su, prema informacijama Federalne uprave policije (FUP), bile izložene fizičkom i psihičkom zlostavljanju, seksualnom nasilju i prijetnjama smrću.

Zbog sumnje da su učestvovala u organizovanju nezakonitog prevoza migranata, pripadnici FUP-a uhapsili su dvojicu kineskih državljana, dok je krivična prijava podnesena protiv ukupno tri osobe.

Policijska istraga pokrenuta je nakon prijave da je pet kineskih državljana protivpravno lišeno slobode dok su ih krijumčari nezakonito prevozili prema granici BiH, s namjerom da nastave putovanje do Italije.

Prema navodima FUP-a, oteti državljani Kine tokom zatočeništva bili su izloženi različitim oblicima nasilja i iznude.

Osumnjičeni su za oslobađanje svakog od njih tražili po 15.000 evra, uz prijetnje da će ih ubiti ukoliko novac ne bude isplaćen.

Od pojedinih žrtava novac je iznuđivan i korišćenjem aplikacija za elektronsko plaćanje.

Pretresi na Ilidži, oduzeti telefoni i novac

U okviru istrage, pripadnici Federalne uprave policije 6. novembra pretresli su stambene i druge objekte na području opštine Ilidža.

Akcija je izvedena po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, a tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni i novac u različitim valutama.

Dvojica uhapšenih kineskih državljana nakon kriminalističke obrade predata su Službi za poslove sa strancima BiH.

Federalna uprava policije dostavila je Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv trojice osumnjičenih, među kojima su dvojica državljana Kine i jedan državljanin Pakistana.

Oni se sumnjiče za krivično djelo „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata“, iz člana 189a Krivičnog zakona BiH.

U rasvjetljavanju slučaja učestvovali su i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Kantona 10 i Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Istraga se nastavlja, a policija u koordinaciji s Tužilaštvom BiH radi na identifikovanju drugih osoba koje bi mogle biti povezane s ovim slučajem, kao i na dokumentovanju svih okolnosti otmice i krijumčarenja migranata.