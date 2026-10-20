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Akcija "Poskoka": Istražitelji izuzimaju dokumentaciju o imenovanju vršilaca dužnosti u "Željeznicama FBiH"

Akcija "Poskoka": Istražitelji izuzimaju dokumentaciju o imenovanju vršilaca dužnosti u "Željeznicama FBiH"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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"Željeznice FBiH" saopštile su danas da su tokom pretresa službena lica zatražila dokumentaciju relevantnu za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave "Željeznica", koje je imenovala federalna Vlada.

FUP Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Iz ovog preduzeća su poručili da su u potpunosti na raspolaganju nadležnim organima i će pružiti svu potrebnu dokumentaciju i sve drugo što je potrebno za nesmetano vođenje postupka.

Pripadnici Federalne uprave policije jutros su, osim službenih prostorija i računarske opreme u "Željeznicama FBiH" u Sarajevu, započeli i pretres u Ministarstvu transporta i komunikacija u Mostaru.

Aktivnosti se sprovode zbog sumnje na zloupotrebu položaja, a pretresi su dio istražnih radnji koje se sprovode s ciljem prikupljanja dokaza i utvrđivanja okolnosti koje su predmet istrage.

Pretresi se sprovode po naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH /Poskok/, a pod nadzorom Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH.

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Tagovi

željeznice FBiH FUP

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