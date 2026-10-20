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FUP pretresa Željeznice FBiH i Ministarstvo saobraćaja: Za sada nema hapšenja 1

FUP pretresa Željeznice FBiH i Ministarstvo saobraćaja: Za sada nema hapšenja

Autor Haris Krhalić
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FUP pretresa prostorije Željeznica FBiH u Sarajevu i Ministarstva saobraćaja u Mostaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja.

FUP Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) od jutros pretresaju službene prostorije i računarsku opremu u preduzeću "Željeznice FBiH" u Sarajevu i Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija u Mostaru.

Pretresi se provode po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, pod nadzorom tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, poznatog kao POSKOK.

Iz POSKOK-a je saopšteno da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, propisano članom 383. Krivičnog zakona FBiH.

Akcija je u toku, a za danas nisu planirana hapšenja, potvrđeno je iz POSKOK-a, prenosi Klix.

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Tagovi

FUP željeznice FBiH

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Komentari 1

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Hvala što ste poslali vijest.

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