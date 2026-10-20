FUP pretresa Željeznice FBiH i Ministarstvo saobraćaja: Za sada nema hapšenja

FUP pretresa prostorije Željeznica FBiH u Sarajevu i Ministarstva saobraćaja u Mostaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) od jutros pretresaju službene prostorije i računarsku opremu u preduzeću "Željeznice FBiH" u Sarajevu i Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija u Mostaru.

Pretresi se provode po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, pod nadzorom tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, poznatog kao POSKOK.

Iz POSKOK-a je saopšteno da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, propisano članom 383. Krivičnog zakona FBiH.

Akcija je u toku, a za danas nisu planirana hapšenja, potvrđeno je iz POSKOK-a, prenosi Klix.