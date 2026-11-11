FUP o akciji "Vrtlog": Uhapšeno 15 osoba, od zaplijenjenog ulja moglo se proizvesti 700 kilograma amfetamina

U akciji Vrtlog uhapšeno je 15 osoba, a zaplijenjena su 83 litra amfetaminskog ulja od kojeg se moglo proizvesti do 700 kilograma droge, saopštio je FUP.

Izvor: FUP

U policijskoj akciji "Vrtlog", sprovedenoj na području više kantona u Federaciji BiH i Republike Srpske, uhapšeno je 15 osoba iz Sarajeva i Zenice, a zaplijenjene su velike količine narkotika i materijala za njihovu proizvodnju. Među oduzetim supstancama su i 83 litra amfetaminskog ulja, od kojeg se daljom preradom moglo dobiti između 600 i 700 kilograma amfetamina.

Ove podatke saopštila je Federalna uprava policije (FUP), koja je objavila detalje današnje akcije usmjerene na suzbijanje organizovanog kriminala, neovlašćene proizvodnje i trgovine drogom te pranja novca.

Osim amfetaminskog ulja, policijski službenici pronašli su i oduzeli oko 58 kilograma materije za koju se sumnja da je kanabis, kao i približno 39 kilograma materije za koju se sumnja da je amfetamin.

Tokom pretresa zaplijenjeno je i više pištolja, veći broj mobilnih telefona, kao i oprema koja se koristi za vaganje i pakovanje narkotika.

Oduzeti su i drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnih djela koja su predmet istrage.

Akciju su zajednički sproveli pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH.

Pretresi su obavljeni na više lokacija u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, kao i na području Republike Srpske.

Policijske aktivnosti sprovedene su po naredbama Vrhovnog suda Federacije BiH, pod nadzorom Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH.

Uhapšeni osumnjičeni za organizovani kriminal i pranje novca

U okviru akcije slobode je lišeno ukupno 15 osoba sa područja Sarajeva i Zenice.

Oni se sumnjiče za organizovani kriminal povezan sa neovlašćenom proizvodnjom i prometom opojnih droga, kao i za pranje novca.

Uhapšeni će, nakon završetka kriminalističke obrade u prostorijama Federalne uprave policije, biti predati u nadležnost Federalnog tužilaštva FBiH.

Iz FUP-a su naveli da se nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnih djela obuhvaćenih ovom istragom.