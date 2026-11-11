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Akcija Federalnog tužilaštva: Pretresi u četiri kantona i Srpskoj zbog droge i pranja novca

Akcija Federalnog tužilaštva: Pretresi u četiri kantona i Srpskoj zbog droge i pranja novca

Autor Haris Krhalić
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Federalno tužilaštvo FBiH sprovodi akciju protiv dvije kriminalne grupe. U toku pretresi na više lokacija u tri kantona i Republici Srpskoj i privođenja.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine sprovodi danas opsežnu akciju usmjerenu protiv dvije organizovane kriminalne grupe osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, kao i za pranje novca. Pretresi se vrše na više lokacija u četiri kantona i na području Republike Srpske, a izdate su i naredbe za lišenje slobode.

Kako je saopšteno iz Federalnog tužilaštva FBiH, akcija se realizuje pod nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjeljenja ovog tužilaštva, a po naredbama Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH.

Dvije organizovane grupe sumnjiče se za krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa nedozvoljenom trgovinom narkoticima i pranjem novca. U realizaciji akcije učestvuju pripadnici Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije (FUP), Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH (OSA), kao i Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Aktivnosti policijskih agencija odvijaju se na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog& Srednjobosanskog kantona i i Unsko-sanskog kantona, kao i na teritoriji Republike Srpske, gdje su u toku hapšenja osumnjičenih lica.

Akcijom je obuhvaćeno više desetina osoba. Lica koja se dovode u vezu sa ovim nezakonitim radnjama se privode, dok se istovremeno pretresaju stambeni i drugi objekti, kao i imovina. Takođe, privremeno se oduzimaju vozila i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku.

Iz Tužilaštva su naveli da su preduzete mjere prvenstveno usmjerene na dokumentovanje krivičnih djela, prikupljanje materijalnih dokaza i utvrđivanje svih okolnosti djelovanja ovih organizovanih grupa. Imena osumnjičenih, kao ni tačan broj do sada uhapšenih, u zvaničnom saopštenju nisu navedeni.

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hapšenja droga

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