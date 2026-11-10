logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija u Kneževu pronašla 51 vozilo i desetine auto-dijelova: Jedna osoba osumnjičena za nedozvoljenu trgovinu

Policija u Kneževu pronašla 51 vozilo i desetine auto-dijelova: Jedna osoba osumnjičena za nedozvoljenu trgovinu

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Policijski službenici Policijske stanice Kneževo, zajedno sa nadležnom inspekcijskom službom, juče su kontrolisali jednu lokaciju u mjestu Javorani, gdje su pronašli 51 vozilo i više desetina različitih rezervnih dijelova za automobile.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kontrolom je utvrđeno da D. B. iz Kneževa obavlja djelatnost bez odobrenja za trgovinu koje izdaje nadležni organ.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da postoje elementi krivičnog djela „Nedozvoljena trgovina“.

Tužilac je naložio policijskim službenicima da izvrše uviđaj, kriminalističku obradu osumnjičenog D. B. i preduzmu druge neophodne mjere i radnje.

Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

policija Kneževo auto-dijelovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ