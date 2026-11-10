Policija u Kneževu pronašla 51 vozilo i desetine auto-dijelova: Jedna osoba osumnjičena za nedozvoljenu trgovinu

Policijski službenici Policijske stanice Kneževo, zajedno sa nadležnom inspekcijskom službom, juče su kontrolisali jednu lokaciju u mjestu Javorani, gdje su pronašli 51 vozilo i više desetina različitih rezervnih dijelova za automobile.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kontrolom je utvrđeno da D. B. iz Kneževa obavlja djelatnost bez odobrenja za trgovinu koje izdaje nadležni organ.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da postoje elementi krivičnog djela „Nedozvoljena trgovina“.

Tužilac je naložio policijskim službenicima da izvrše uviđaj, kriminalističku obradu osumnjičenog D. B. i preduzmu druge neophodne mjere i radnje.

Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)