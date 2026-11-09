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Radnici i vlasnici tri ugostiteljska objekta sankcionisani: Izrečene kazne zbog služenja alkohola maloljetnicima

Radnici i vlasnici tri ugostiteljska objekta sankcionisani: Izrečene kazne zbog služenja alkohola maloljetnicima

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sankcionisali su 9. novembra radnike i vlasnike tri ugostiteljska objekta na području Laktaša, Prnjavora i Kotor Varoša zbog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Izrečene kazne zbog služenja alkohola maloljetnicima Izvor: Shutterstock

Policijski službenici su preduzimanjem mjera i radnji utvrdili da su radnici u navedenim ugostiteljskim objektima tokom večeri služili različita alkoholna pića maloljetnim licima.

Članom 25. Zakona o javnom redu i miru propisano je da su pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu, ugostitelji i pojedinci prekršajno odgovorni ukoliko prilikom prodaje alkoholnih pića za konzumaciju na licu mjesta posluže alkohol očigledno pijanom licu, maloljetniku, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na vlasnike ugostiteljskih objekata, odgovorna lica i ugostiteljske radnike da se, radi zaštite zdravlja građana, posebno mladih, i očuvanja javnog reda i mira, strogo pridržavaju zakonskih odredbi i ne služe alkohol maloljetnicima i ranjivim kategorijama stanovništva.

(Mondo)

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Tagovi

alkohol kazne policija

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