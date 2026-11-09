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Pljačka u Mostaru: Lopovi raznijeli bankomat i odnijeli pare

Pljačka u Mostaru: Lopovi raznijeli bankomat i odnijeli pare

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Bankomat jedne banke u Mostaru rano jutros je opljačkan, uz pomoć eksplozivne naprave.

Opljačkan bankomat u Mostaru Izvor: Shutterstock

Na mjestu događaja nalazi se policija koja vrši uviđaj, prenose federalni mediji.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja. 

(Srna)

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Tagovi

Mostar pljačka bankomat

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Hvala što ste poslali vijest.

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