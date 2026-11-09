Pljačka u Mostaru: Lopovi raznijeli bankomat i odnijeli pare

Bankomat jedne banke u Mostaru rano jutros je opljačkan, uz pomoć eksplozivne naprave.
Na mjestu događaja nalazi se policija koja vrši uviđaj, prenose federalni mediji.
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.
(Srna)
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Bankomat jedne banke u Mostaru rano jutros je opljačkan, uz pomoć eksplozivne naprave.
Na mjestu događaja nalazi se policija koja vrši uviđaj, prenose federalni mediji.
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.
(Srna)
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