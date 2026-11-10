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Banjalučanin uhapšen u akciji "Sjena 2": Prevario stariju ženu, pa pokrao dvije kuće u Laktašima

Banjalučanin uhapšen u akciji "Sjena 2": Prevario stariju ženu, pa pokrao dvije kuće u Laktašima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske stanice Laktaši, u saradnji sa pripadnicima Policijske stanice Banjaluka Lazarevo, u okviru operativne akcije "Sjena 2" uhapsili su P. I. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio prevaru i dvije teške krađe.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, osumnjičeni se tereti da je navedena krivična djela počinio tokom novembra ove godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Sumnja se da je iskoristio stariju životnu dob jedne Banjalučanke, koju je lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu, dok je nepažnju dva vlasnika porodičnih kuća na području Laktaša iskoristio kako bi iz njihovih objekata otuđio mobilni telefon, motornu pilu i kofer sa alatom.

Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima procjenjuje se na oko 3.200 KM.

Policija je od osumnjičenog oduzela predmete koji su otuđeni prilikom izvršenja teških krađa, a koji će biti vraćeni vlasnicima.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, osumnjičeni će sutra, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka hapšenje krađa

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