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Uprava AP Vojvodine demantovala privođenje 22 spremačice: Radnice dale izjave policiji u svojstvu građana

Uprava AP Vojvodine demantovala privođenje 22 spremačice: Radnice dale izjave policiji u svojstvu građana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa demantovala je navode o privođenju 22 spremačice u Skupštini AP Vojvodine, navodeći da su radnice samo dale izjave policiji u svojstvu građana.

Uprava AP Vojvodine demantovala privođenje 22 spremačice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine je večeras demantovala navode u pojedinim medijima da su spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine privedene zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, piše agencija Tačno.

''Jedina tačna činjenica jeste da su zaposlene radnice dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana, što predstavlja standardnu proceduru, u vezi sa čim je izdata i službena bilješka Policijske uprave u Novom Sadu'', navodi se u saopštenju Uprave.

Pojedini mediji objavili su prethodno večeras da su po nalogu tužilaštva navodno privedene 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi.

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hapšenje Novi Sad

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