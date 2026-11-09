Uprava AP Vojvodine demantovala privođenje 22 spremačice: Radnice dale izjave policiji u svojstvu građana

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa demantovala je navode o privođenju 22 spremačice u Skupštini AP Vojvodine, navodeći da su radnice samo dale izjave policiji u svojstvu građana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine je večeras demantovala navode u pojedinim medijima da su spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine privedene zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, piše agencija Tačno.

''Jedina tačna činjenica jeste da su zaposlene radnice dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana, što predstavlja standardnu proceduru, u vezi sa čim je izdata i službena bilješka Policijske uprave u Novom Sadu'', navodi se u saopštenju Uprave.

Pojedini mediji objavili su prethodno večeras da su po nalogu tužilaštva navodno privedene 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi.