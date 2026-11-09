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Uhapšen vozač autobusa u kom su poginule dvije osobe: Prijeti mu robija nakon stravične nesreće kod Zagreba

Uhapšen vozač autobusa u kom su poginule dvije osobe: Prijeti mu robija nakon stravične nesreće kod Zagreba

Izvor mondo.rs
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Državljanin Srbije (55) uhapšen je nakon stravične saobraćajne nesreće na auto-putu A3 kod Zagreba u kojoj su u prevrtanju autobusa poginule dvije osobe.

autobus nesreca hrvatska.JPG Izvor: HRT Screenshot

Vozač (55) iz Srbije uhapšen je nakon teške saobraćajne nesreće na auto-putu A3 kod Zagreba, u kojoj su poginule dvije žene, 17-godišnja državljanka Crne Gore i 53-godišnja državljanka Hrvatske.

Njemu prjeti višegodišnji zatvor, a tužilaštvo će najvjerovatnije zatražiti istražni pritvor.

Do tragedije je došlo u 7.25 sati kada je autobus srpskog prevoznika skrenuo u zaustavnu traku, probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se. U nesreći je povrijeđeno 30 osoba: pet teže (četvoro iz Srbije i jedna državljanka Hrvatske) i 25 lakše, među kojima je najviše građana Srbije.

Iako zvanična vještačenja tek treba da utvrde uzrok slijetanja s puta, preživjeli putnici tvrde da je vozača, koji je nedugo prije nesreće sjeo za volan, najvjerovatnije savladao san.

(Mondo)

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autobus nesreća Hrvatska

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