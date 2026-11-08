Maloljetnica iz Crne Gore stradala u prevrtanju autobusa srpskih tablica u Hrvatskoj: Putnici tvrde da je vozač zaspao

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj poginule su dvije osobe, među kojima i maloljetnica iz Crne Gore, dok su preživjeli putnici otkrili detalje koji su prethodili prevrtanju autobusa.

Izvor: HRT Screenshot

Stravičan prizor autobusa srpskog prevoznika "Niš ekspres", koji je koristio FlixBus, prevrnutog na bok i znatno oštećenog nakon što je 61 kilometar od Zagreba probio ogradu auto-puta A3, dočekao je u nedjelju ujutru dežurne hitne službe. Dvoje poginulih, šest teško povrijeđenih i 27 lakše povrijeđenih posljednji su zvanični podaci kojima raspolaže policija.

Dojavu o slijetanju autobusa sa kolovoza policija je dobila nešto prije 7.30 časova, pa je na teren odmah poslato šest ekipa Hitne pomoći i helikopter, kao i 15 vatrogasaca i brojni policajci, koji su doslovno spasavali prestravljene ljude iz različitih evropskih država i organizovali njihovo zbrinjavanje.

U slučaju dvije preminule osobe ženskog pola, od kojih je jedna maloljetnica iz Crne Gore, dok se identitet druge još utvrđuje, a navodno je porijeklom iz Dalmacije, mrtvozornik je mogao samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama sa mesta nesreće, kao i onome što su ispričali sami putnici sa kojima je Jutarnji list razgovarao u bolnicama u koje su prevezeni, vozač je navodno zaspao, nakon čega je autobus počeo da skreće. Potom su se čuli samo vrisci, a neko iz prednjeg dijela autobusa povikao je: "Pa kuda ćete?!"

Dok policija pokušava da rekonstruiše tragediju, prikuplja izjave i analizira tahograf, ključni će biti i brojni drugi prikupljeni dokazi, počevši od iskaza obojice vozača i veštačenja delova autobusa.

Sve to trebalo bi da posluži za kompletiranje krivične prijave zbog teške saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama, za koju odgovornom vozaču prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

Jutarnji list saznaje i detalje koji su prethodili nesreći.

Vožnja autobusa iz Beograda protekla je mirno do granice. Potom su putnici na graničnom prelazu u koloni proveli sat i po, a nakon prelaska državne granice i ulaska u Hrvatsku, autobus je stao na prvom odmorištu pored Inine benzinske pumpe.

Odmorili su se dvadesetak minuta i popili kafu. Već tada je svima bilo jasno da neće stići u Zagreb u predviđeno vrijeme, odnosno u šest sati ujutru, pa su neki putnici počeli da se organizuju. Bili su svjesni da će kasniti na krajnja odredišta, ali i propustiti presjedanja na druge autobuse.

Nedugo prije same nesreće, prvi vozač, koji je preuzeo autobus u Beogradu, zamijenio se sa kolegom na odmorištu.

Međutim, u 7.25 časova, dok su se približavali Zagrebu, mirna vožnja pretvorila se u tragediju.

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Marin Jević, porijeklom iz Banjaluke, koji studira i živi u Francuskoj, za povratak iz Srbije je, kako kaže, izabrao autobus umjesto aviona.

"U Beogradu sam učestvovao na naučnoj konferenciji, a umjesto aviona izabrao sam autobus kao sigurnije prevozno sredstvo. Probudio sam se u trenutku kada je autobus počeo da se zanosi. Osjetio sam samo da silazi sa puta, lagano prelazi na travu, prevrće se i klizi desetinama metara. Sjedio sam na lijevoj strani, ali na najkritičnijem mjestu u zadnjem dijelu, na pretposljednjem sjedištu. Pored mene su bili poginuli ljudi. Mnogo je bilo i povrijeđenih, ljudi u stanju šoka, sa prelomima. Zahvaljujući Božjoj milosti prošao sam sa manjim povredama leđa. Kada sam došao sebi, uspio sam sa još nekoliko ljudi da razbijem zadnji prozor i izađem. Nažalost, nismo mogli da pomognemo ljudima ispod nas, bili su priklješteni ispod sjedišta", ispričao je Jević za Jutarnji list.

Otkrio je i da su ih sve već kontaktirali iz prevozničke agencije.

Drugi putnik, Nikola Golubović, planirao je da doputuje u Zagreb, a zatim da nastavi putovanje ka Mariboru.

Ovo mu je, kako kaže, treća teška saobraćajna nesreća koju je doživio kao putnik. Za razliku od prethodne dvije, koje su se dogodile dok se vozio automobilom, ovog puta prošao je sa najlakšim povredama.

On od početka tvrdi da je vozač, neposredno prije sletanja autobusa sa puta, a ubrzo nakon zamjene sa kolegom, zaspao za volanom.

"Autobus je prilikom prevrtanja počeo da struže o tlo, pa je zemlja kroz razbijeno staklo počela da ulazi unutra. Bio je to veliki šok za sve. Pokušavali smo da pomažemo jedni drugima koliko smo mogli. Jedna djevojka je još kratko davala znake života, ali je, nažalost, ubrzo preminula. Koliko znam, nije bilo djece u autobusu, a pomoć nam je vrlo brzo stigla i svima im od srca hvala", rekao je Golubović.

Treći putnik iz autobusa, Boris S., kaže da je bio budan u trenutku nesreće, kada je vozač izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega je autobus počeo da se prevrće.

Zahvalio je policiji, Hitnoj pomoći i vatrogascima na brzoj reakciji.

"Ovo je bila čista sreća što smo preživeli i treba da budemo zahvalni na tome. Tokom puta, nakon prelaska granice, dva puta smo stali. Prvi vozač je vozio cijelu noć, a pred svitanje, kada smo bili 100 kilometara od Zagreba, odlučili su da se zamjene jer je prvi vozač rekao drugom da ga zamjeni, pa su stali. Nakon toga nismo obraćali pažnju na vožnju i odjednom se to dogodilo. Jednu osobu sam pokušao da reanimiram, ali je bila ispod sedišta i više joj nije bilo spasa. Ja sam još najbolje od svih prošao. Razbijao sam prozor čekićem za razbijanje stakla, pokušavali smo na sve načine da izađemo. Pritom sam pokušavao da ostanem pribran. Inače, sjedio sam na strani autobusa koja je udarila o tlo. Sva sreća da je prijatelj pao preko mene, a ne preko stakla, pa je tako izbjegao teže povrede", opisao je Boris S, vidno potresen.

Na mjestu tragedije policija je tokom cijelog dana obavljala uviđaj i prikupljala stvari 35 osoba iz autobusa, kako bi ih popisala i vratila vlasnicima.

Svi oni imaće pravo na odštetu nakon što se utvrde sve ključne činjenice.

Beživotna tijela dvije preminule osobe prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će biti obavljena obdukcija i potvrđen njihov identitet.

(Mondo)