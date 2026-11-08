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Oglasio se Niš ekspres nakon stravične nesreće: "Ne možemo iznositi pretpostavke i komentarisati okolnosti"

Oglasio se Niš ekspres nakon stravične nesreće: "Ne možemo iznositi pretpostavke i komentarisati okolnosti"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Niš ekspres se oglasio povodom teške nesreće kod Zagreba, izražavajući saučešće porodicama nastradalih i želju za brzim oporavkom povrijeđenih.

Oglasio se Niš ekspres nakon stravične nesreće Izvor: Granični prijelaz Maljevac

Kompanija Niš ekspres oglasila se povodom teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na auto-putu A3 kod Zagreba, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka. U nesreći su poginule dvije osobe, dok su 33 povrijeđene, od kojih šest teško.

Iz kompanije su izrazili saučešće porodicama nastradalih i poručili da neće komentarisati okolnosti nesreće dok nadležni organi ne završe istragu.

Saopštenje Niš ekspresa prenosimo u cijelosti:

"Povodom teške saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros u 07.25 časova na putu Beograd–Zagreb kod mjesta Ivanić-Grad, kompanija Niš ekspres izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja.

Do okončanja zvaničnog postupka ne možemo iznositi pretpostavke niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.

Zahvaljujemo hrvatskoj policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, ljekarima, kao i svima koji su jutros pomogli na mjestu nezgode. Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. Po dobijanju zvaničnih informacija obratićemo se javnosti", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, nesreća se dogodila jutros oko 7.25 časova na auto-putu A3, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, u smjeru ka Zagrebu.

Prema informacijama hrvatskog Ministarstva zdravlja, u autobusu se nalazilo ukupno 35 osoba. Dvije osobe su poginule, šest je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 27 lakše povrijeđeno.

Povrijeđeni putnici prevezeni su u više zagrebačkih bolnica, a u njihovom zbrinjavanju učestvovao je i helikopter hitne medicinske pomoći.

 (Nova/MONDO)

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Zagreb saobraćajna nesreća

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