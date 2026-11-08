Prevrnuo se autobus srpskih registarskih oznaka kod Zagreba: Dvije osobe poginule, ima i povrijeđenih

Autobus je završio prevrnut na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, a povrijeđeni putnici biće prevezeni u zagrebačke bolnice. Na mjestu nesreće intervenisale su ekipe hitnih službi, a angažovan je i helikopter.

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Dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 časova dogodila na auto-putu A3 u smjeru ka Zagrebu, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad.

Kako je potvrdila policija, u nesreći se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka, prenosi Index.hr.

Povrijeđeni će biti prevezeni u zagrebačke bolnice, a na mjesto nesreće upućene su ekipe hitnih službi. Prema informacijama sa terena, angažovan je i helikopter.

Saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, lijevom saobraćajnom trakom. Policijski uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene daljom istragom.

(Mondo.rs)