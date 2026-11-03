Gradiška: Teško povrijeđen suvozač nakon slijetanja teretnog vozila

Suvozač T.G. iz Gradiške teško je povrijeđen pri slijetanju teretnog fijata sa kolovoza. Prevezen je na UKC Republike Srpske, vozač prijavljen tužilaštvu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Suvozač u teretnom vozilu "fijat", čiji su inicijali T.G. iz Gradiške, teško je povrijeđen nakon slijetanja vozila sa kolovoza, saopšteno je iz Policijske uprave u ovom gradu.

Povrijeđeno lice prevezeno je na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Uviđaj jučerašnje saobraćajne nezgode obavili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da postoje elementi krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, te da se protiv vozača teretnog vozila Ž.M. iz Gradiške dostavi izvještaj o počinjenom djelu.

Na području pod kontrolom Policijske uprava Gradiška juče su evidentirana po dva krivična djela i saobraćajne nezgode.